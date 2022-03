How To Recover Deleted Messages on Whatsapp: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp पर कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहद ही खास बनाते हैं. कंपनी की आए दिन नए अपडेट व फीचर्स पेश करती रहती है. यही वजह ​है कि आज Whatsapp का उपयोग केवल पर्सनल ही नहीं, बल्कि ऑफिशियल कामों (Whatsapp Tips and Tricks) के लिए भी किया जाता है. ऐसे में Whatsapp पर कई जरूरी मैसेज मौजूद होते हैं और यदि गलती से आपके मैसेज डिलीट हो जाएं तो आप परेशानी में आ सकते हैं. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैसेज डिलीट होने के बाद उन्हें वापस लाया जा सकता है.Also Read - iPhone SE 3 भारत में आज प्री-बुकिंग के लिए होगा उपलब्ध, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

डिलीट हुए मैसेज को रिकवर करने के लिए आपको कुछ सिंपल टिप्स अपनानी होगी. इसके लिए फोन की इंटरनल स्टोरेज व गूगल ड्राइव के माध्यम से डाटाबेस प्राप्त किया जा सकता है. आइए जानते हैं डिलीट हुई चैट को रिकवर करने का तरीका.

ऐसे करें चैट को रिकवर

Step 1- यदि आप अपना WhatsApp अकाउंट किसी अन्य डिवाइस में उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले गूगल अकाउंट में लॉगइन करें.

Step 2- लॉगइन करने के बाद WhatsApp अकाउंट लॉगइन करें और अपना 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर डालें.

Step 3- फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप गूगल ड्राइव पर जाकर चैट हिस्ट्री का बैकअप ले सकते हैं.

Step 4- बस, वहां दिए गए रिस्टोर विकल्प पर क्लिक करें और पुरानी चैट का बैकअप लें.

Step 5- बता दें कि इस प्रोसेस के लिए आपके फोन में स्टेबल वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी है.

Step 6- साथ ही सेटिंग में हमेशन WhatsApp बैकअप को इनेबल करके रखें. इसके लिए WhatsApp > Settings > Chats > Chat backup > back up to Google Drive पर जाएं.

यह प्रोसेस भी है आसान

यदि आप अपने पुराने फोन में ही चैट का बैकअप चाहते हैं तो इसके लिए फोन की लोकल स्टोरेज का उापयोग कर सकते हैं.

Step 1- इसके लिए सबसे पहले फोन में फाइल मैनेजर ओपन करें.

Step 2- फिर वहां इंटरनल स्टोरेज पर दिए गए Whatsapp फोल्डर पर जाएं.

Step 3- अब डाटाबेस फोल्डर पर ​क्लिक करें जहां आपको Whatsapp की सभी चैट्स मिलेंगी.

Step 4- इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और रिनेम करें. यानि उस फाइल का नाम बदल दें.

Step 5- इसके बाद अपने फोन से Whatsapp का अनइंस्टॉल कर फिर से लॉगइन करें.