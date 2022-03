How to Register For Children COVID Vaccination: कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाना जरूरी है. सरकार ने अब 12 साल के लेकर 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए भी वैक्सीन की शुरुआत कर दी है. देशभर में 12 से 14 साल के बच्चों को कल यानि 16 मार्च को वैक्सीन लगनी शुरू होगी. अगर आपके घर में भी इस उम्र के बच्चे हैं तो बिना देर किए वैक्सीन स्लॉट बुक कर लें.Also Read - Xiaomi 12 सीरीज आज होगी लॉन्च, ऐसे देख सकते हैं लाइवस्ट्रीम, जानिए संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

बता दें कि अभी तक देश में केवल 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी. लेकिन 16 मार्च से अब 12—14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री Mansukh Mandaviya ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है. बच्चों को हैदराबाद के Biological Evans द्वारा बनाई गई वैक्सीन लगाई जाएगी. यहां हम आपको कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं.

वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने का प्रोसेस

Step 1- अगर आपके घर में 12 से 14 साल के बच्चे हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए आपको पहले CoWIN पर जाकर रजिस्टर करना होगा.

Step 2- इसके लिए CoWIN ऐप ओपन करें और वहां सबसे ऊपर दिए गए Register/Sign in के ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 3- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करना होगा. लॉगइन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे एंटर करें.

Step 4- फिर आपको अपने क्षेत्र का पिनकोड एंटर करना होगा और वहां आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट ओपन होगी.

Step 5- ऐप ओपन होने के बाद बच्चे की डिटेल मांगी जाएगी. इसमें नाम और उम्र शामिल है.

Step 6- इसके बाद बच्चों की आईडी मांगी जाएगी और इसके लिए यदि आधार कार्ड न हो तो स्कूल आईडी कार्ड की डिटेल सब्मिट करनी होगी.

Step 7- इसके बाद अपने हिसाब से तिथि व समय का चयन करें और स्लॉट बुक करें.

Step 8- स्लॉट बुक होने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन का मैसेज आएगा.