DigiLocker App: आजकल आप अपने कई जरूरी काम जैसे कि शॉपिंग, बैंकिंग आदि स्मार्टफोन की मदद कर लेते हैं. यहां तक कि अब आप स्मार्टफोन में अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी सेव रख सकते हैं. अच्छी बात यह है​ कि इसके लिए आपको अलग-अलग ऐप की जरूरत नहीं है. बल्कि आप एक ही ऐप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट व ड्राइविंग जैसे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सेव कर सकते हैं. ​DigiLocker App को केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया है. आइए जानते हैं ​DigiLocker को डाउनलोड और यहां डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का तरीका.Also Read - Samsung Galaxy S22 Series भारत में हुई लॉन्च, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

​DigiLocker में सेव कर सकते हैं ये ऐप्स

​DigiLocker एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है और यहां आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के साथ ही एक साथ कई ऐप्स को सेव कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने पड़ेंगे,​ बल्कि ऐप में डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आपके काम हो जाएंगे. ​DigiLocker को डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स चोरी होने या खोने का डर नहीं रहेगा. यहां आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं. Also Read - Airtel vs Jio vs Vi: इन प्लान्स में मिल रहा है 84GB डाटा और Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन

​DigiLocker में ऐसे बनाएं अकाउंट

Step 1. ​DigiLocker का उपयोग करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें. Also Read - Second Hand Mobile : खरीदने जा रहे हैं सेकेंड हैंड स्मार्टफोन तो कुछ बातों का रखें खास ध्यान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Step 2. इसके बाद ऐप ओपन करें और वहां दिए गए Get Started पर क्लिक करें.

Step 3. जहां आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है. फिर नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर आदि डालकर अकाउंट क्रिएट करें.

Step 4. डिटेल भरने के बाद एक पासवर्ड बनाना है और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

Step 5. ओटीपी को एंटर कर प्रोसेस पूरा करें और अकाउंट लॉगइन करें.

DigiLocker में अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स

Step 1. DigiLocker में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले लॉग इन करें.

Step 2. इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

Step 3. फिर उन फाइल्स को सिलेक्ट करें जिन्हे आप ऐप में अपलोड करना चाहते हैं.

Step 4. इसके बाद वहां दिए गए ओपन के विकल्प पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

Step 5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जब भी आपको जरूरत होगी तो आप ऐप के इन्हें ओपन कर शो कर सकते हैं.