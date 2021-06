How to Secure Facebook, Instagram and Twitter from Hacking: दुनियाभर में इंटरनेट यूजर्स की संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर है. हालांकि अधिकांश यूजर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सिक्‍योरिटी को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्‍हें कई बार समस्‍याओं का सामना करना पड़ जाता है. सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना या उसका क्‍लोन बन जाना आम बात हो चुकी है. फ‍िल्‍मी सितारों और जाने माने प्रोफाइल के साथ ये रिस्‍क और ज्‍यादा हो जाता है. Twitter, Facebook और Instagram के अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना भी चुनौती हो गया है. ऐसे में थोड़ी सी समझदारी और जानकारी आपको मुश्‍किल में पड़ने से बचा सकती है. सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग एक्‍सपर्ट विनीत चतुर्वेदी इस बारे में कहते हैं कि आज सोशल मीडिया के बिना काम नहीं चलता, लेकिन कोई भी प्रोफाइल हैक होना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में कई तरीके हैं जिससे ऐसी स्थिति में जाने से बचा जा सकता है. Also Read - ट्विटर को डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों का पालन करना होगा: हाईकोर्ट

फेसबुक की सिक्‍योरिटी (How to Secure Facebook Profile)

फेसबुक के सेक्युओरिटी एंड लॉग इन पेज पर जाकर चेक करते रहे हैं कि आपके डिवाइस के अलावा फेसबुक कहीं लॉग इन तो नहीं दिखा रहा है. अगर ऐसा है तो वहां दिखाई देने वाले ऑप्‍शन ‘लॉग आउट ऑल डिवाइस’ से लॉग आउट कर दें. अगर आपने किसी वेबसाइट को फेसबुक से लॉग इन कर रखा है तो उसे तुरंत हटा दें. सेलेब कॉनेक्‍स के फाउंडर विनीत चतुर्वेदी कहते हैं कि फेसबुक (Facebook) की सुरक्षा के लिए आपको एक मजबूत पासवर्ड (Strong Password) का प्रयोग करना चाहिए. अनजान जगह जैसे साइबर कैफे (Cyber Cafe) या किसी अपरिचित डिवाइस में फेसबुक ना चलाएं. साथ ही लॉग इन के लिए टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन लगाए. Also Read - चिकन बिरयानी में नहीं मिला लेग पीस तो, सीएम के मंत्री बेटे से ट्विटर पर मांगी मदद, बोला...

ट्विटर की सिक्‍योरिटी (How to Secure Twitter Handle)

ट्विटर को सिक्‍योर करने के लिए सबसे पहले आपको टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Two-factor authentication) को टर्न ऑन करना देना चाहिए. ऐसा करने आपके अकाउंट को सुरक्षा की दो लेयर मिल जाती हैं. टू-फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद अकाउंट लॉगिन (Twitter Login) की कोशिश करने पर आपके फोन पर कोड आएगा. अपने अकाउंट के डायरेक्ट मैसेज (Direct Message) को डिसएबल करें, ऐसा करने से भी आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलने वाली है. पको लगता है कि आपको ट्विटर स्टॉक (Twitter Stocking) किया जा रहा है, या कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. साथ ही पासवर्ड ऐसा बनाएं जिसमें कैपिटल लेटर, स्‍मॉल लेटर, नंबर और स्‍पेशल कैरेक्‍टर शामिल हो. Also Read - Whatsapp Vs New IT rules: वॉट्सऐप ने Traceability को लेकर जताई आपत्ति, जानिए क्या है विवाद ...

इंस्‍टाग्राम की सिक्‍योरिटी (How to Secure Instagram Profile)

इंस्‍टाग्राम पर भी टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन हमेशा Enable रखें. इससे आप जब भी अपना अकाउंट किसी भी डिवाइस में लॉग इन करेंगे तो हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. बिना ओटीपी डाले आपका अकाउंट लॉग इन (Login) नहीं होगा. हमेशा ऐप से इंस्‍टाग्राम लॉग इन करें. किसी लिंक से लॉग इन ना करें. हैकर्स एक ऐसा Phishing पेज तैयार करते है, जो की हुबहू इंस्‍टाग्राम पेज की तरह दिखता है. आप जैसे ही यहां लॉग इन करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है.