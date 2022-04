Twitter Account Hack: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter आज एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल आम आदमी से लेकर दुनियाभर की कई बड़ी हस्तियां करती हैं. लेकिन Twitter को लेकर अक्सर हैकिंग से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं. हैकिंग का शिकार आम आदमी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी हो चुके हैं. पिछले दिनों यूपी के CMO (UP CMO Twitter Hack) का भी ट्विटर अकाउंट हैक किया था. वहीं यूजीसी का भी अकाउंट हैक हुआ था. ऐसे में ट्विटर अकाउंट की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है. (How To Secure Twitter Account) यहां हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपना Twitter अकाउंट हैक होने से बचा सकते हैं.Also Read - एयरटेल का नया धमाका, लॉन्च किया बिना पोस्टपेड वाला Airtel Black Plan, जानिए इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स

Twitter अकाउंट को ऐसे करें सुरक्षित

अगर आप अपने Twitter अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टिप्स फॉलो करने होंगे और यहां हम उन्हीं टिप्स की डिटेल दे रहे हैं.

बदलें अपना पासवर्ड: Twitter अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए समय-समय पर अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलते रहें. बेहतर होगा कि आप कोई मजबूत पासवर्ड क्रिएट करें ताकि कोई आपके अकाउंट तक न पहुंच सके.

टू स्टेप ऑथेंटिकेशन: Twitter पर अकाउंट लॉगइन करने के लिए टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें. इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा.

संदिग्ध लिंक से रहे सावधान: यदि आपके पास कोई संदिग्ध लिंक आता है तो वहां अपनी कोई निजी डिटेल शेयर न करें. अपनी लॉगइन डिटेल्स दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप twitter.com पर ही हैं.

थर्ड पार्टी ऐप पर शेयर न करें डिटेल: Twitter को हैकिंग से बचाने के लिए कभी भी थर्ड पार्टी ऐप को अपना यूजरनेम और पासवर्ड शेयर न करें. खासतौर पर ऐसे ऐप्स से बचकर रहें जो कि पैसा दिलाने का वादा करते हैं.