कई बार ऐसा होता है कि फोन अचानक बंद पड़ जाता है. ऐसे में कोई महत्वपूर्ण कॉल मिस हो जाती है. लेकिन कॉल फॉरवर्डिंग करने के बाद कम से कम वो कॉल मिस नहीं होती और जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड हुई है, उस व्यक्ति से सूचना मिल जाती है. Also Read - BSNL के इस सस्ते प्लान में पाएं डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और बहुत कुछ, इसके आगे फेल हैं दूसरे प्लान

Airtel, BSNL, Jio और Vi यूजर्स ऐसे कॉल फॉरवर्ड करें

1. सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं.

2. वहां कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स में जाएं.

3. कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करें.

4. यहां यूजर से पूछा जाएगा, Always forward, when busy, when unanswered, when unreachable.

5. इनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं. यहां तक कि सभी का चुनाव कर सकते हैं.

6. मान लीजिये आपने when unreachable का चुनाव किया. इसके बाद आपको वह नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर कॉल फॉरवर्ड होगी.

7. यहां टर्न ऑन कर दें. Also Read - काम की बात: अपने स्मार्टफोन में Do Not Disturb को करें एक्टिव, फालतू कॉल्स से मिलेगा छुटकारा

Airtel, BSNL, Jio और Vi यूजर्स ऐसे कॉल फॉरवर्ड बंद करें

कॉल फॉरवर्ड बंद करने के लिये यूजर्स को सेटिंग्स में जाकर कॉल फॉरवर्डिंग में जाना होगा और यहां उसे टर्न ऑफ करना होगा. Also Read - Jio और Airtel की नींद उड़ाएगा Vodafone Idea का ये प्लान, कम कीमत में मिल रहा है 90GB डाटा और बहुत कुछ