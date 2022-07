जिस फोन को आप प्रतिदिन अपने साथ हर समय लिये रहते हैं. जहां जाते हैं, आपके साथ आपका फोन जरूर रहता है. आप कहां से आ रहे या कहां जा रहे हैं, किसी और को पता हो या नहीं, लेकिन आपके फोन में मौजूद डेटा इसकी पूरी जानकारी रखता है. आप कहां हैं और इससे पहले कहां थे, ये सभी डेटा उसके पास सुरक्षित रहता है. अगर आपको लगता है कि यह आपकी गोपनीयता का उल्लंघन है, तो यहां हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं, जो आपके मोबाइल को ऐप्स द्वारा ट्रैक होने से रोकेगा.

सबसे पहले जानिये कौन से एप्लिकेशन के पास है आपके लोकेशन का एक्सेस

इससे पहले कि आप अपने लोकेशन डेटा तक ऐप्स की पहुंच में कटौती करना शुरू करें, उससे पहले यह जान लें कि वास्तव में आपके लोकेशन डेटा तक किन ऐप्स की पहुंच है.

सोशल मीडिया ऐप्स : सोशल मीडिया ऐप्स की नजर लोकेशन पर रहती है. दरअसल, सोशल मीडिया लोकेशन के आधार पर ही यूजर्स को विज्ञापन भेजता है. ऐसे में अगर आपको लगता है कि लोकेशन एक्सेस दिये बिना काम चल सकता है तो सोशल मीडिया के लिये लोकेशन एक्सेस हटा दें.

राइड शेयरिंग ऐप्स : ओला (Ola), उबर (Uber) जैसे ऐप्स के लोकेशन का ऐक्सेस जरूरी होता है. लेकिन जब आप राइड बुक नहीं कर रहे हैं, तब ये आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं.

स्ट्रीमिंग ऐप्स : वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे कि Netflix और Prime Video भी आपके लोकेशन को एक्सेस करते हैं. इनके लिये भी आप लोकेशन पर तब तक रोक लगा सकते हैं, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे.

Android फोन में ऐप्लिकेशन्स को लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें :

अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मौजूद ऐप आपके स्मार्टफोन का लोकेशन एक्सेस ना कर पाएं, तो इसके लिये आपको नीचे दी गई सेटिंग करनी होगी.

1. settings में जाएं.

2. अब आप Apps and notifications विकल्प में जाएं.

3. App Permissions में जाएं.

4. नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और Location विकल्प में जाएं और क्लिक करें.

अब यहां आपको वे सभी ऐप नजर आएंगे, जो आपके फोन में हैं. यहां आपको चार कैटगरी भी दिखेगी. पहली कैटगरी में लोकेशन हमेशा एक्सेस करने का विकल्प (allowed to access your location all the time) हो, दूसरे में जब इस्तेमाल हो, तभी लोकेशन यूज करे (allowed to access when in use), तीसरे में सिर्फ तभी जब परिमशन के लिये पूछा जाए (allowed only after it asks for permission) और चौथा जब नॉट अलाउड (not allowed). आप अपनी जरूरत के अनुसार इन ऐप्स की कैटगरी तय कर सकते हैं.

iOS पर ऐप्लिकेशन को लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें :

iOS पर भी प्रक्रिया एक जैसी ही है. अगर आप iPhone में लोकेशन ट्रैकिंग बंद करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएं, प्राइवेसी पर क्लिक करें और लोकेशन सर्विस में जाएं (Settings > Privacy > Location Services). अब यहां आप एक एक ऐप पर जाकर लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर सकते हैं या इसे पूरी तरह बंद कर सकते हैं.