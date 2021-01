Transfer Whatsapp Chat From WhatsApp to Telegram: व्हाट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी और पॉलिसी के सामने आने के बाद लोगों के मन में WhatsApp के प्रति असंतोष की भावना पैदा होने लगी थी. ऐसे में लोग तरह के तरह के विकल्प ढूंढ रहे थे और बाजार में नए नए विकल्प सामने आ रहे थे. लेकिन व्हाट्सऐप और टेलीग्राम इन दो इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को काफी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में टेलीग्राम अब खास फीचर लेकर आया है. अब आप टेलीग्राम के नए अपडेट के साथ ही व्हाट्सऐप के चैट को टेलीग्राम पर ट्रांसफर कर सकते हैं. Also Read - Indian Railway/Railofy: अब WhatsApp पर चेक करें PNR Status, ट्रेन की मिलेगी रियल टाइम जानकारी

चैट कैसे करें ट्रांसफर (How to Transfer Whatsapp Chat From WhatsApp to Telegram)

WhatsApp चैट्स को Telegram पर ट्रांसफर करने के लिए iOS यूजर्स को पहले WhatsApp Contact Info or Group Info>>Export Chat>>Telegram इस प्रक्रिया को अपनाना होगा. वहीं Android यूजर WhatsApp Chat>> More>> Export Chat>>Telegram इस सेटिंग की प्रक्रिया को फॉलो करके अपने व्हाट्सऐप चैट को टेलीग्राम पर ट्रांसफर कर सकते हैं.

टेलीग्राम को होगा फायदा

बता दें कि टेलीग्राम की इस नई सेटिंग का फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा होगा जो व्हाट्सऐप छोड़ने की योजना बना रहे हैं. बता दें कि टेलीग्राम पर व्हाट्सऐप वाली सारी सुविधाएं मौजूद हैं साथ ही अतिरिक्त सुविधाएं भी टेलीग्राम पर मौजूद हैं. जो टेलीग्राम को कुछ मामलों में व्हाट्सऐप से ज्यादा आकर्षक बनाती है.

NO एक्सट्रा स्पेस

टेलीग्राम कंपनी ने दावा किया है कि व्हाट्सऐप चैट को टेलीग्राम पर ट्रांसफर करने के बावजूद भी चैट्स एक्सट्रा स्पेस नहीं लेंगे. वहीं बता दें कि टेलीग्राम पर आप लोगों से सीक्रेट चैट या लोगों की चैट हिस्ट्री इत्यादि को भी डिलीट कर सकते हैं.