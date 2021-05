Paytm का इस्तेमाल बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग व कई अन्य पेमेंट से जुड़े कामों में किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Paytm पर आपको क्रेडिट कार्ड की भी फीचर मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप साधारण क्रेडिट कार्ड की तरह कर सकते हैं. इस फीचर को Paytm पर Paytm Postpaid नाम दिया गया है और इसकी लिमिट इस बात पर निर्भर होगी कि आप Paytm का कितना इस्तेमाल करते हैं? अगर आप भी Paytm Postpaid का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहां हम आपको ​कुछ स्टेप्स बात रहे हैं…. Also Read - Instagram ने लॉन्च किया कमाल का फीचर, अब स्टोरी में अपने आप ऐड होंगे कैप्शन

Paytm Postpaid का ऐसे करें इस्तेमाल

Paytm Postpaid आपके Paytm अकाउंट पर ही उपलब्ध है और इसे आप My Paytm में दिए गए All Service के विकल्प पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. All Service पर क्लिक करते ही आपको Paytm Postpaid का विकल्प मिलेगा और इसे ओपन करने के बाद यहां आपके अकाउंट में दी गई लिमिट की जानकारी मिलेगी. Paytm Postpaid की लिमिट 1,000 रुपये से शुरू होकर 1,00,000 रुपये तक होती है. यह लिमिट आपको Paytm के उपयोग के आधार पर मिलती है.

एक महीने बाद करनी होगी पेमेंट

Paytm Postpaid का इस्तेमाल बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है. यहां भी आपको एक महीने बाद पेमेंट करनी होगी. यानि अगर आपके कहीं कोई बिल जमा करना है या कोई जरूरी काम है तो आप Paytm Postpaid से पेमेंट कर सकते हैं और एक महीने बाद Paytm Postpaid का बिल जनरेट होने पर इसकी पेमेंट कर सकते हैं. ध्यान रहे इसकी पेमेंट समय पर ही करें और आप चाहें तो पेमेंट को ईएमआई में भी ट्रांसफर कर सकते हैं.

Paytm Postpaid से कर सकते हैं ये काम

Paytm Postpaid का उपयोग आप बिजली, पानी, डीटीएस, गैस और मोबाइल के बिल पे करने के अलावा मेट्रो रिचार्ज, बस, ट्रेन और फ्लाइट की टिकट की बुकिंग के लिए कर सकते है. इसके अलावा यूजर्स चाहें तो Paytm Postpaid में दी गई लिमिट का उपयोग शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं. इसके साथ ही आप चाहें तो Paytm Postpaid से अपने इंश्योरेंस का भी भुगतान कर सकते हैं.