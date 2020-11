How to use WhatsApp Pay: WhatsApp ने भारत में अपनी पेमेंट सर्विस WhatsApp Pay शुरू कर दी है. इस फीचर के आने से अब आप चैट की तरह पैसों का भी लेनदेन कर सकते हैं. वाट्सऐप 160 से ज्यादा बैंकों के ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेगा. इसने देश के पांच बड़े बैंकों ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ पार्टनरशिप की है. आइए आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि कैसे आप WhatsApp Pay का इस्तेमाल कर सकते हैं (How to Send and Receive Money trough whatsapp). Also Read - WhatsApp New Features: वॉट्सऐप में आए ये कमाल के फीचर्स, आपने देखा क्या?

कैसे बनाएं WhatsApp Pay अकाउंट?

– सबसे पहले वॉट्सऐप को अपडेट कर लें.

– अब वॉट्सऐप ओपन करके राइट साइड में दिए गए थ्री डॉट आइकन पर टैप करें.

– अब आपको ‘Payment’ का ऑप्शन दिखेगा.

– पेमेंट ऑप्शन पर जाकर ‘Add Payment Method’ पर क्लिक करें.

– अब ‘Accept and Continue’ पर टैप करें, जहां आपको बैकों की लिस्ट मिलेगी.

– जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसे सेलेक्ट करें.

– वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस के जरिए वेरिफाई का विकल्प चुनें.

– अब बैंक अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा. उसे भरें और फिर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. यह ध्यान रखें कि वाट्सऐप नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर एक ही हो.

– वेरिफिकेशन प्रॉसेस पूरा होने के बाद UPI पिन सेट करना होगा, जिसका इस्तेमाल पेमेंट के समय किया जाता है.

वॉट्सऐप पर कैसे भेजें पैसे?

– जिसे पैसे भेजने हैं, उसका चैट खोलें.

– चैट बॉक्स में अटैचमेंट आइकन पर टैप करें.

– इसके बाद ‘Payment’ ऑप्शन पर टैप करें और जितने पैसे भेजने हैं, उसे भरें.

– इसके बाद UPI पिन भरें.

– पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा.

अभी सीमित यूजर्स की कर सकेंगे यूज

वाट्सऐप को अभी सिर्फ 2 करोड़ यूजर्स को पेमेंट फीचर उपलब्ध कराने की मंजूरी मिली है. बाकी यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से यह फीचर मिलेगा.