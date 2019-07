India vs New Zealand semi finals live stream details: आज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019) में भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand ) के बीच पहला सेमीफाइल मैच खेला जाएगा। यह मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। World Cup मुकाबला भारतीय समयअनुसार दोपहर 03:00 बजे शुरू होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे ICC Cricket World Cup 2019 के फाइनल में पहुंच जाएगी। आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और टेबलेट में देख सकते हैं।

India vs New Zealand semi finals live stream details: Live टेलीकास्ट

टीवी पर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का लाइव प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 हिंदी, Star Sports एचडी चैनल में देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर भी लाइव देख सकते हैं।

India vs New Zealand semi finals Live Streaming: Hotstar

Cricket World Cup 2019 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार की ऐप हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। हॉटस्टार के पास भारत में Cricket World Cup 2019 के मैचों के प्रसारण का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इतना ही नहीं आप हॉटस्टार की वेबसाइट Hotstar.com पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ध्यान रहे कि हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूजर ही मैच का लाइव प्रसारण देखते हैं।

India vs New Zealand semi finals Live Streaming: JioTV

हॉटस्टार ऐप के बाद आप Cricket World Cup 2019 के सभी मैच JioTV ऐप पर भी देख सकते हैं। जियो प्राइम यूजर्स जियो टीवी पर लाइव टीवी चैनल पर इन मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। Jio TV ऐप पर मैच देखने वाले यूजर्स को अपने मोबाइल पर हॉटस्टार की ऐप डाउनलोड करनी होगी। क्योंकि Cricket World Cup 2019 के डिजिटल प्रसारण के अधिकार सिर्फ हॉटस्टार के पास हैं। Jio यूजर्स को Hotstar प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है।

बारिश ने पहुंचाया खलल तो भी फाइनल में भारत

इस समय इंग्लैंड में भारी बारिश चल रही है। लीग राउंड में बारिश के चलते कई मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच में भी बारिश की आशंका है। हालांकि आईसीसी ने विश्व कप में सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा हुआ है, लेकिन अगर कल भी बारिश होती है और मैच नहीं होता है तो भारत सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर बारिश की वजह से सेमीफाइनल रद्द होता है तो वह टीम फाइनल के लिए जाएगी जिसकी प्रदर्शन लीग राउंड में सबसे अच्छा रहा है। ऐसे में भारत का प्रदर्शन सभी टीमों के मुकाबले सबसे अच्छा रहा है और ऐसे में वह सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी।

India vs New Zealand squads

India Playing 11 (Probable)

Rohit Sharma

KL Rahul

Virat Kohli

Dinesh Karthik

MS Dhoni

Rishabh Pant

Hardik Pandya

Mohammad Shami

Ravindra Jadeja

Yuzvendra Chahal

Jasprit Bumrah

New Zealand Playing 11 (Probable)

Martin Guptill

Henry Nicholls

Kane Williamson

Ross Taylor

Tom Latham

James Neesham

Colin de Grandhomme

Mitchell Santner

Matt Henry

Lockie Ferguson

Trent Boult