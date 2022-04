How to Withdrawal Cash without Debit Card: ATM से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बेहद ही खास सुविधा शुरू की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है​ कि अब बिना डेबिट कार्ड के भी ATM मशीन से कैश निकाल सकते हैं. यानि कार्ड न होने पर भी आपको बिना किसी परेशानी के कैश निकाल सकेंगे. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने इस बात की जानकारी दी है. फिलहाल कार्डलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा चुनिंदा बैंक ही मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सभी बैंक अपने ग्राहकों ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे.Also Read - Nokia C2 2nd Edition हुआ लॉन्च, 7 हजार रुपये से कम कीमत में मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानिए डिटेल

क्या है कार्डलेस सुविधा

बता दें कि अब आरबीआई की घोषणा के बाद आप डेबिट कार्ड के बिना भी कैश निकाल सकते हैं. यानि यदि आप अपना डेबिट कार्ड घर पर ही भूल गए हैं और आपको कैश की जरूरत है तो आप बिना किसी परेशानी के एटीएम मशीन में जाकर कैश निकाल सकते हैं. इसके लिए यूजर को अपना स्मार्टफोन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी से कनेक्ट करना होगा. Also Read - सभी बैंकों के ATM पर UPI से कार्डलेस नगद निकासी जल्द, जानें- इससे आपको क्या होगा फायदा?

ऐसे निकालें बिना कार्ड के पैसे

Step 1- यदि आप भी कार्डलेस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको लिए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए. यहां हम आपको इसी प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं. Also Read - Mivi ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया साउंडबार, कम कीमत में मिलेंगे कई दमदार, यहां डिटेल

Step 2- इसके लिए यूजर को एक यूपीआई आईडी की जरूरत होगी. फिर ट्रांजेक्शन को यूपीआई के माध्यम से ऑथेंटिकेट करना होगा.

Step 3- इसके बाद एटीएम में जाने पर आपको बिना कार्ड से कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन की स्क्रीन पर Cardless Withdrawal ऑप्शन का सिलेक्ट करना होगा.

Step 4- Cardless Withdrawal ऑप्शन का सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड शो होगा. इस कोड को यूपीआई ऐप के जरिए स्कैन करें.

Step 5- स्कैन करने के बाद यूजर को यूपीआई पिन नंबर एंटर होगा. जिसके बाद आपका कैश बाहर आ जाएगा.