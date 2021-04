HP Chromebook 11a Laptop For Online Education: देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं बीते साल से ही स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई को लेकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बीते दिनों जो स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान खुलने शुरू हुए थे एक बार फिर उन्हें बंद कर दिया गया है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई खूब प्रभावित हो रही है. हालांकि बच्चे संक्रमण से बचे रहें इस कारण सरकार व प्रशासन द्वारा ऐसा फैसला लिया जा रहा है और छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मोबाइल फोन पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है. इस कारण लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मशहूर लैपटॉप निर्माता कंपनी HP ने सस्ता लैपटॉप बाजार में लॉन्च कर दिया है. बच्चों की पढ़ाई के लिए यह लैपटॉप एक बेहतर साधन साबित हो सकता है. Also Read - CES 2021 Key Points: यह है दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो, जानें किन प्रोडक्ट्स पर से हटा परदा

बच्चों के लिए स्पेशल Also Read - Amazon India दूसरी बार करने जा रहा है खास तरह का आयोजन, जानिए- 10 फीसदी कैशबैक के साथ और क्या मिलेगा नया

telecomtalk के मुताबिक HP ने इस HP Chromebook 11a को लॉन्च कर दिया है. इस नए लैपटॉप के वर्जन को खासतौर पर छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप ऑनलाइन एजकेशन (Laptop For Online Education) के लिए सबसे उचित है. बता दें कि इस लैपटॉप को कक्षा दूसरी से लेकर सातवीं तक के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. Also Read - Telegram App for PC: विंडोज पीसी और लैपटॉप पर कैसे डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

HP Chromebook 11a की खासियत ( Specification of HP Chromebook 11a)

इस लैपटॉप को स्कूली बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. MediaTek MT8183 Octa-Core प्रोसेसर से लैस इस लैपटॉप में 11.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Voice-enabled Google Assistant भी दिया गया है. वहीं अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज दिया गया है. हालांकि इस स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि Google One की तरफ से इसमें 100 GB तक का क्लाउड स्टोरेज की सुविधा की दी जा रही है.

क्या है दाम (HP Chromebook 11a Price)

न्यूज एजेंसी IANS की एक खबर के मुताबिक इसकी कीमत बाजार में 21,999 रुपये तय की गई है. इस लैपटॉप को e-Commerce साइट्स से ग्राहक खरीद सकते हैं.