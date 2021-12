HTC ने नया साल आने से पहले ही अपने एक धमाकेदार स्मार्टफोन HTC Wildfire E2 Plus बाजार में लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को फिलहाल रशिया में लॉन्च किया गया है और (HTC Wildfire E2 Plus Price) इसमें यूजर्स को कई दमदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. यह स्मार्टफोन Unisoc Tiger T610 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें यूजर्स को (Smartphone Under Rs 15,000) फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. स्मार्टफोन में 4,600mAh की दमदार बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. (Best Smartphone) आइए जानते हैं इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Smartphone Tips: अगर आप भूल गए हैं अपना UPI Pin, तो न हो परेशान, इन स्टेप्स को करें फॉलो

HTC Wildfire E2 Plus: कीमत और उपलब्धता

HTC Wildfire E2 Plus स्मार्टफोन को फिलहाल रशिया में लॉन्च किया गया है और यह सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसकी कीमत RUB 12,990 यानि करीब 13,400 रुपये है. इसे सिंगल ब्लैक कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने घोषणा की है कि स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को 12 महीने की वारंटी भी मिलेगी.