50 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ Huawei ने भारत में लॉन्च किए नए ईयरबड्स, मिलेगा प्रीमियम ऑडियो का मजा

Huawei ने भारत में FreeBuds 7i और FreeBuds SE4 ANC लॉन्च किए हैं. इनमें नॉइज कैंसिलेशन, शानदार ऑडियो, लंबी बैटरी लाइफ और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

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Huawei FreeBuds

Huawei ने भारतीय बाजार में अपने दो नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स FreeBuds 7i और FreeBuds SE4 ANC लॉन्च किए हैं. कंपनी का कहना है कि ये ईयरबड्स बेहतर साउंड, लंबी बैटरी लाइफ और आरामदायक डिजाइन के साथ आते हैं. इन नए डिवाइस को ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो रोजाना म्यूजिक सुनते हैं, कॉलिंग करते हैं या ट्रैवल के दौरान बेहतर ऑडियो अनुभव चाहते हैं. कंपनी ने इनमें कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं.

FreeBuds 7i में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Huawei FreeBuds 7i को प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है. इसमें Intelligent Dynamic ANC 4.0 तकनीक दी गई है, जो आसपास के माहौल के अनुसार खुद को एडजस्ट करके बाहरी आवाजों को कम करती है. इससे यूजर्स को म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने और काम करने के दौरान बेहतर अनुभव मिलता है. इसके अलावा इसमें तीन माइक्रोफोन वाला नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम दिया गया है, जिससे भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी साफ आवाज में कॉलिंग की जा सकती है. कंपनी ने इसमें Spatial Audio फीचर भी दिया है जो साउंड को ज्यादा गहरा और शानदार बनाता है.

FreeBuds SE4 ANC में मिलेगी 50 घंटे की बैटरी

Huawei FreeBuds SE4 ANC उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स चाहते हैं. इसमें Multi-Mode Active Noise Cancellation फीचर मिलता है, जो बाहरी शोर को कम करने में मदद करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है. कंपनी के मुताबिक यह ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर कुल 50 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकते हैं. इससे बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इसका हल्का डिजाइन लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक महसूस होता है.

मिलती है बेहतरीन कनेक्टिविटी

FreeBuds SE4 ANC में Bluetooth 5.4 सपोर्ट दिया गया है, जिससे तेज और स्थिर कनेक्शन मिलता है. यूजर्स आसानी से स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस से इसे कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा इसे IP54 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षित बनाती है. यही वजह है कि ये ईयरबड्स जिम, वॉकिंग, ट्रैवल और आउटडोर एक्टिविटिज के दौरान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

कितनी है इनकी कीमती?

भारत में Huawei FreeBuds 7i की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है. वहीं FreeBuds SE4 ANC को 7,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. दोनों ईयरबड्स Amazon, Flipkart और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. बेहतर नॉइज कैंसिलेशन, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम ऑडियो फीचर्स की वजह से ये नए ईयरबड्स भारतीय ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं.