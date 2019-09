Huawei ने कंफर्म कर दिया है कि उसकी फ्लैगशिप कि उसकी अगली फ्लैगशिप Mate 20 Series 19 सिंतबर को लॉन्च होगी। कंपनी ने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए इस स्मार्टफोन में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होने की तरफ भी इशारा किया है। कंपनी ने ट्वीट में ‘We are going full circle in Munich on 19.09.2019’ लिखा है। इससे काफी हद तक हिंट मिलता है कि 19 सिंतबर को Munich में कंपनी Mate 30 को सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ लॉन्च कर सकती है।

Mate 30 Series में कंपनी Mate 30, Mate 30 Pro को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा खबर है कि Mate 30 Lite को भी लॉन्च कर सकती है, जो इस सीरीज का सबसे अफॉर्डेबल स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी ने Mate 20 Series में भी Lite वर्जन को लॉन्च किया था। अभी तक हम इस सीरीज की कुछ लीक ऑनलाइन देख चुके हैं। माना जो रहा है कि Mate 30 और Mate 30 Pro में Kirin 990 प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसे कंपनी IFA 2019 में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की थी कि कंपनी 6 सिंतबर को kirin 990 चिपसेट लॉन्च करने वाली है।

