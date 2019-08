Huawei Y9 Prime 2019 Pre-Bookings Start in India: Huawei Y9 Prime 2019 भारत में प्री-बकुिंग के लिए अवेलेबल हो गया है। फोन (Huawei Y9 Prime 2019 Price in india) की प्री-बुकिंग क्रोमा, पूर्विका और दूसरे बड़े रिटेल आउटलेट्स पर शुरू हो गई है। जो कस्टमर इस स्मार्टफोन (how to buy online and offline Huawei Y9 Prime 2019) को प्री-बुक करेंगे उन्हें Huawei Sport BT हेडफोन और 15,600mAh पावरबैंक मिलेगा। इन दोनों प्रॉडक्ट की कीमत 4,598 रुपये है। Huawei Y9 Prime 2019 को मई में ग्लोबली पेश किया गया था। भारत में इसका 128जीबी स्टोरेज ऑप्शन ही पेश किया गया है। फोन में मुख्य फीचर्स की बात की जाएं तो इसमें पॉप अप सेल्फी कैमरा सेटअप, 4,000mAh battery, Kirin 710 SoC, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है।

Huawei Y9 Prime 2019 price in India, pre-booking offers

Huawei Y9 Prime 2019 को भारत में 15,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस वेरिएंट में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। आप फोन को क्रोमा, पूर्विका और दूसरे बड़े रिटेल आउटलेट्स पर प्री-बुक कर सकते हैं। फोन को Emerald Green और Sapphire Blue कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। वहीं इस स्मार्टफोन की ऑनलाइन सेल 7 अगस्त को Amazon.in पर शुरू होगी। हालांकि यह सेल सिर्फ अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए होगी। 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से इसे रेगुलर कस्टमर के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि ग्राहक इस स्मार्टफोन को Amazon Pay के जरिए खरीदते हैं तो उन्हें 500 रुपये का Amazon Pay Cashback मिलेगा। इसके अलावा Reliance Jio ग्राहकों को स्मार्टफोन की खरीद पर 20,000 रुपये तक के बेनेफिट्स मिलेंगे। Amazon इस स्मार्टफोन की खरीद पर No-Cost EMI ऑप्शन भी दे रहा है। SBI बैंक के द्वारा पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।

Huawei Y9 Prime 2019 Specifications and Features

Huawei Y9 Prime (2019) में 6.59-इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1,080 x 2,340 पिक्सल है। इसमें कंपनी के द्वारा खुद डेवलप किया गया HiSilicon Kirin 710 चिपसेट दिया गया है, जो Mali-G51 MP4 GPU के साथ आता है। Huawei ने Y9 Prime (2019) को भारत में सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसमे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज शामिल है।

Huawei Y9 Prime (2019) में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 16MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसिंग सेंसर शामिल है। स्मार्टफोन में 16MP का पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा में 8 Scenes के रियल टाइम इमेज ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह पॉप-अप सेल्फी कैमरा ऊपर आने में केवल 1 सेकंड लेता है। स्मार्टफोन में Android 9 Pie बेस्ड कस्टम OS दिया गया है। स्मार्टफोन के रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 4,000mAh की बैटरी दी गई है और यह USB Type-C पोर्ट के साथ आता है।