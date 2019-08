Huawei Y9 Prime (2019) भारत में पॉप अप सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च हो गया है। मार्केट में जिस (Huawei Y9 Prime (2019)price in india) कीमत में इस स्मार्टफोन को उतारा गया है उस सेगमेंट में इसकी सीधी टक्कर 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में दूसरे स्मार्टफोन से होगी। इस लिस्ट में Realme X (Realme X price in india) और Oppo K3 (Oppo K3 Price in india) स्मार्टफोन का नाम है। हम आपको यहां तीनों स्मार्टफोन में प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन के अंतर को बता रहे हैं।

Price in India, Availability

Huawei Y9 Prime (2019) मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इस स्मार्टफोन की बिक्री 7 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कंपनी इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट में भी बेचेगी। वहीं दूसरी और Realme X को 16,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इस कीमत में इसका 4जीबी रैम वेरिएंट आ रहा है। इसके 8जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। आप इस डिवाइस को Realme‘s की खुद की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं। Oppo K3 के 6जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 16,990 रुपये है और इसके 8जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये है। आप इसे ऑनलाइन अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं।

Screen Size

Huawei Y9 Prime (2019) में 6.59-inch LCD display है जो फुल HD+ रिजॉल्यूशन के साथ आता है। Realme X और Oppo K3 में फुल एमोलेड डिस्प्ले है। Realme X में 6.53-inch डिस्प्ले है। वहीं Oppo K3 में 6.5इंच का डिस्प्ले है। तीनों स्मार्टफोन 19.5:9 एस्पेक्ट रेश्यो के साथ आते हैं।

Chipset, RAM and Storage

Huawei Y9 Prime (2019) में Kirin 710 SoC दिया गया है। इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट आता है जिसमें 4जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। Realme X और Oppo K3 में Qualcomm Snapdragon 710 SoC है। Realme X जहां 4GB /8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है वहीं Oppo K3 6GB RAM /64GB स्टोरेज और 8GB RAM / 128GB स्टोरेज के साथ आता है।

Cameras

Huawei Y9 Prime (2019) में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 16मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। इसके अलावा इसमें 8मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16मेगापिक्सल का कैमरा है। Realme X भी भारत में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें पहला सेंसर 48मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। Realme में सेल्फी के लिए 16मेगापिक्सल का कैमरा है। Oppo K3 के बैक में 16मेगापिक्सल का पहला कैमरा और 2मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है। इसमें भी सेल्फी के लिए 16मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Battery, OS and Connectivity

Huawei Y9 Prime (2019) सबसे अधिक बैटरी क्षमता के साथ आता है। फोन में 4,000mAh battery है और यह EMUI 9 के साथ आता है। Realme X और Oppo K3 में 3,765mAh बैटरी है और यह ColorOS 6 के साथ आता है जो एंड्रॉइड पाई पर बेस्ड है। तीनों डिवाइस 4G LTE, WiFi, Bluetooth और GPS कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।