England vs New Zealand ICC Cricket World Cup 2019 final live stream details: ICC Cricket World Cup 2019 का फाइनल मैज आज 14 जुलाई को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड जहां ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मैंच में हराकर फाइनल में पहुंची है तो वहीं न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल मैच में इंडिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। यह मैच Lord’s Cricket Ground में भारतीय समयअनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा। आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और टेबलेट में देख सकते हैं। हम यहां आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं।

England vs New Zealand finals live stream details: Live टेलीकास्ट

टीवी पर आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का लाइव प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 हिंदी, Star Sports एचडी चैनल में देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर भी लाइव देख सकते हैं।

England vs New Zealand finals Live Streaming: Hotstar

Cricket World Cup 2019 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार की ऐप हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। हॉटस्टार के पास Cricket World Cup 2019 के मैचों के प्रसारण का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इतना ही नहीं आप हॉटस्टार की वेबसाइट Hotstar.com पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ध्यान रहे कि हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूजर ही मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

England vs New Zealand semi finals Live Streaming: JioTV

हॉटस्टार ऐप के बाद आप Cricket World Cup 2019 के सभी मैच JioTV ऐप पर भी देख सकते हैं। जियो प्राइम यूजर्स जियो टीवी पर लाइव टीवी चैनल पर इन मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। Jio TV ऐप पर मैच देखने वाले यूजर्स को अपने मोबाइल पर हॉटस्टार की ऐप डाउनलोड करनी होगी। क्योंकि Cricket World Cup 2019 के डिजिटल प्रसारण के अधिकार सिर्फ हॉटस्टार के पास हैं। Jio यूजर्स को Hotstar प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है।