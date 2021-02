Instagram Image Downloader Free Extension: इंस्टाग्राम से फोटो डाउनलोड करने में हमें अक्सर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो Instagram से तस्वीरें डाउनलोड करने का ऑप्शन देती हैं लेकिन उस तरीके से काफी समय बर्बाद हो जाता है. Also Read - Instagram पर लड़की से की दोस्ती, पहली बार मिलकर ही पिलाई ऐसी कोल्ड ड्रिंक, बेहोशी छाते ही शारीरिक...

इसलिए आज हम आपको एक ऐसा विकल्प बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना कुछ किए सीधे किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक क्लिक में फोटो डाउनलोड (How to Download image from Instagram) कर पाएंगे. इंस्टाग्राम से तस्वीरें एक क्लिक में डाउनलोड करने के लिए Image Downloader for IW नाम का Extension डाउनलोड करना होगा.

Image Downloader for IW Extension को डाउनलोड करने व इस्तेमाल करने के लिए नीचे दिए गए विकल्प को फॉलो करें.

स्टेप 1. गूगल क्रोम पर गूगल वेब स्टोर (extensions) लिंक ओपन करें. आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यहां क्लिक करें

स्टेप 2. सर्च बॉक्स में टाइप करें Image Downloader for IW या आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. यहां क्लिक करें– Image Downloader for IW Extension

स्टेप 3. अब आपको Add to Chrome पर क्लिक करना होगा. (नीचे तस्वीर देखें)

स्टेप 4. Add to Chrome पर क्लिक करने के बाद Add extension पर क्लिक करना होगा. (नीचे तस्वीर देखें)

आपका extension इंस्टॉल हो चुका है. अब आपको कुछ नहीं करना है. सीधे इंस्टाग्राम खोलिए और किसी भी फोटो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कीजिए. वहां आपको डाउन एरो दिखेगा. उस पर क्लिक करते ही इमेज सीधे आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा.

Image Downloader for IW एक क्रोम extension है. इसका साइज बेहद छोटा 33.98KB का है. यह आप क्रोम के अलावा Firefox और Opera browsers में किसी भी operating systems पर डाउनलोड कर सकते हैं.