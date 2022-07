WhatsApp सबसे लोकप्रिय ऐप में से एक है और इसका उपयोग साइबर अपराधी इंटरनेट यूजर्स को लक्ष्य बनाने के लिये भी करते हैं. ऐसा ही एक मामला है, जिसमें धोखेबाज एमटीएनएल के नाम और लोगो का उपयोग WhatsApp यूजर्स को धोखा देने के लिए अपने व्यक्तिगत विवरण देने के लिए कर रहे हैं, जिसे बाद में उनके पैसे से ठगने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Also Read - एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को है ये बड़ा खतरा, WhatsApp ने कहा, जरा संभल कर रहें

इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और ट्वीट कर लोगों को सचेत किया है. Delhi Police ने अपने पोस्ट में कहा है कि ऐसे संदेशों का यकीन ना करें और केवाईसी के नाम पर अपनी जानकारी साझा ना करें. MTNL या कोई भी टेलीकॉम कंपनी वॉट्सऐप पर केवाईसी नहीं मांगती. MTNL का लोगो और नाम फ्रॉड के लिये इस्तेमाल हो रहा है.

अपने पोस्ट में Delhi Police ने यह भी कहा कि WhatsApp यूजर्स को अगर ऐसा मैसेज मिलता है तो वह उसे ब्लॉक कर दें और नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएं.

Beware❗️

There is a sharp spike in fraudulent incidents wherein @MTNLOfficial’s name & logo are being used to commit cyber fraud. Mobile customers receive WhatsApp messages from miscreants on the pretext of KYC updation to retrieve confidential information.@DCP_CCC_Delhi pic.twitter.com/j7HFOVCbxZ

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 19, 2022