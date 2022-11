T20 World Cup जारी है और इसी कड़ी में आज भारत बांग्लादेश का मैच है. अगर आप घर से बाहर हैं और भारत के इस मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने इसे अपने फोन पर भी देख सकते हैं. T20 World Cup जैसे-जैसे फाइनल्स के करीब पहुंच रहा है, इसका मजा और बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कोई भी अब मैच को मिस नहीं करना चाहेगा. आज का मैच एडिलेट में हो रहा है, जहां भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने हैं. Also Read - WhatsApp संग मिलकर मेट्रो ने शुरू की अनोखी सर्विस, एक मैसेज कर वॉट्सऐप पर पा सकते हैं मेट्रो टिकट

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेट में हो रहे इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है. मैच (IND vs BAN LIVE) आज दोपहर 1:30 pm से शुरू हो गया है. अगर आपके पास एयरटेल प्रीपेड प्लान है तो IND vs BAN LIVE मैच को Disney+ Hotstar पर फ्री में देख सकते हैं.

क्रिकेट प्रेमी IND vs BAN LIVE मैच फ्री में देखने के लिए यहां नीचे दिये गए स्टेप्स फॉलो करें.

आप अपने पीसी या मोबाइल पर IND vs BAN LIVE Cricket Score देख सकते हैं. इसके लिए आपको अपने Disney+ Hotstar ऐप पर जाना होगा. Airtel यूजर्स के पास अगर Disney+ Hotstar वाला प्लान है तो वह फ्री में मैच देख सकते हैं.

इसके अलावा आप 499 प्रति वर्ष का Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

एयरटेल यूजर्स 181 रुपये में Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा प्रति दिन मिलेगा और साथ ही 3 महीने का फ्री Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. अगर आप 3359 का प्लान लेते हैं तो आपको सालभर के लिए मुफ्त Disney+ सब्सक्रिप्शन मिलेगा.