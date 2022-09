पहला टी20 मैच हारने के बाद अन्य दो में जीत हासिल करने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद, भारत 3 मैचों की टी20ई और एकदिवसीय श्रृंखला के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा. ये मैच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी 20 विश्व कप से पहले फॉर्म में आने के लिए तैयार है.Also Read - IND vs SA 1st T20, LIVE Score: आज से भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज की शुरुआत, थोड़ी देर में टॉस

मैच की मेजबानी तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में की जाएगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच को लाइव टीवी प्रसारण के साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. IND vs SA LIVE क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग आज शाम 7:00 बजे IST पर प्रसारित की जाएगी. ध्यान दें कि दूरदर्शन चैनल एमएक्स प्लेयर ऐप पर स्ट्रीम करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसलिए, आप इसे इस चैनल के माध्यम से बिना किसी लागत के देख सकते हैं. Also Read - IND vs SA T20 Score, 4th Match: 87 रन पर ढेर हुई दक्षिण अफ्रीका टीम, टीम इंडिया ने 82 रन से जीता मैच

क्रिकेट प्रशंसक दक्षिण अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया T20 IND बनाम SA मैच के सभी एक्शन को Disney+ Hotstar, Star Sports के साथ-साथ DTH चैनलों पर ऑनलाइन देख सकते हैं. Disney+ Hotstar ऐप स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और यहां तक कि वेब वर्जन पर भी उपलब्ध है और बेहतरीन अनुभव के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. Also Read - IND vs SA- टीम इंडिया में वापसी पर बोले दिनेश कार्तिक, पेट में एक आग थी

South Africa Tour of India T20 IND vs SA: ऑनलाइन मैच कैसे देखें

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच का सीधा प्रसारण Disney+ Hotstar ऐप पर किया जाएगा. आप इसे अपने स्मार्टफोन और अन्य मोबाइल उपकरणों के साथ-साथ पीसी पर वेब ब्राउजर के माध्यम से लाइव पकड़ सकते हैं. ध्यान दें कि आपको सेवा की सदस्यता की आवश्यकता होगी, जिसमें से Disney+ Hotstar चुनने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करता है.

ऐसा करने का सबसे आसान और सबसे किफ़ायती तरीका है Disney+ Hotstar का 499 प्रति वर्ष रुपये का प्लान का चुनाव करना. हालांकि, ध्यान दें कि यह केवल मोबाइल उपकरणों के लिए उपलब्ध है और आप केवल HD गुणवत्ता में ही स्ट्रीम कर सकते हैं. उच्च मूल्य वाली योजनाओं की सदस्यता लेकर उच्च गुणवत्ता वाले फुल एचडी रिज़ॉल्यूशन में अपग्रेड करने का विकल्प है. गुणवत्ता में इजाफा होने के अलावा, वे विज्ञापन भी हटा देंगे.