Vikram-S: भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट लॉन्च में होगी देर, अब इस तारीख को होगी लॉन्चिंंग

देश के पहले प्राइवेट रॉकेट Vikram-S को लॉन्च करने में देर लगेगी. दरअसल, Vikram-S रॉकेट आज 15 नवंबर को ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसे अब 18 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है. दरअसल, कंपनी ने यह फैसला मौसम को देखते हुए लिया है. बता दें कि Vikram-S प्राइवेट रॉकेट को इैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने तैयार किया है और यह देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, जो लॉन्च होने जा रहा है.

रॉकेट की एक झलक देते हुए Skyroot Aerospace ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और बताया है कि लॉन्च आज नहीं हो रहा है. खराब मौसम के कारण इसे 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाएगा.