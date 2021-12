India Mobile Congress 2021: इस साल देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2021 (IMC 2021) आज यानि 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है. (Tech Event) ये इवेंट 10 दिसंबर तक चलेगा और तीन दिनों (Reliance Jio) तक चलने वाले इस इवेंट में टेक जगत से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. (Mukesh Ambani) पूरे देश की निगाहें इस इवेंट पर टिकी हुई हैं (OTT Content) क्योंकि इवेंट 5G तकनीक से ओटीटी कंटेंट पर भी बात की जाएगी. यह इवेंट 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगा और (OTT Apps) आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं.Also Read - OnePlus 9RT की कीमत का खुलासा, लॉन्च से पहले सामने आए कई अहम फीचर्स, जानिए डिटेल

यदि आप भी India Mobile Congress 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन की सुविधा India Mobile Congress वेबसाइट पर दी गई है. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. जिसमें अपना नाम, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी देनी होगी. इसके बाद रजिस्ट्रर बटन पर क्लिक ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. जैसे ही यह इवेंट शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

India Mobile Congress 2021 को लेकर वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस इवेंट में स्पीकर के तौर पर श्री अश्विनी वैष्णव Minister of Communication, सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी और बिरला ग्रुप से मंगलम बिरला समेत कई अन्य माननीय लोग भी शामिल होंगे. इवेंट के पहले दिन Nokia अपने एक प्रोडक्ट से पर्दा उठाएगा और उसका डेमो दिखाएगा. हालांकि, अभी प्रोडक्ट के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं की जाएंगी.

इवेंट के दूसरे दिन OTT & Content Play पर बात की जाएगी और इससे जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के विषय पर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं जो कि आजकल काफी चर्चा में हैं क्योंकि डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी को अनदेखा नहीं किया जा सकता.