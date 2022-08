नई दिल्ली: भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि वह 7 अगस्त को बहुप्रतीक्षित नए रॉकेट, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वीहकल (Small Satellite Launch Vehicles) को लॉन्च करेगा. महामारी के कारण प्रक्षेपण में देरी हुई है, लेकिन इसे भारत के 75वें वर्ष के स्वतंत्रता समारोह के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. Also Read - लुप्त हो रहा है कभी 9 ग्रहों में रहे प्लूटो का वातावरण, जानें वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं

मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:18 बजे और लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) से लॉन्च किया जाएगा. EOS-02 मिशन विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है जिसमें कृषि, वानिकी, भूविज्ञान और जल विज्ञान शामिल हैं.

The launch of the SSLV-D1/EOS-02 Mission is scheduled for Sunday, August 7, 2022, at 9:18 am (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC), Sriharikota. ISRO invites citizens to the Launch View Gallery at SDSC to witness the launch. Registration is open at https://t.co/J9jd8yDs4a pic.twitter.com/rq37VfSfXu

