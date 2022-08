Asia Cup 2022, India vs Pakistan Live: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। क्रिकेटर्स सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भगवान होते हैं. इसलिए जब कोई मैच या सीरीज खेली जा रही हो, तो हर कोई बस अपने व्यस्त जीवन से विराम लेता है और मैच का आनंद लेता है. लेकिन यह ठीक है अगर आप कुछ मिनटों के लिए चीजों पर विराम लगाते हैं, न कि घंटों के लिए, तो चलते-फिरते मैच का आनंद लेने के लिए, आप बस अपने मोबाइल उपकरणों पर मैच देख सकते हैं. यहां जानिये कैसे. Also Read - IND vs PAK, Dubai Weather, Pitch Report: दुबई में कैसा रहेगा मौसम का हाल, किसे सूट करेगी पिच?

किसी भी क्रिकेट मैच को कैसे देखें

जहां कुछ सशुल्क ऐप्स हैं जो आपको क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करते हैं, वहीं कुछ निःशुल्क तरीके भी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं. यहां वह सूची दी गई है जिसका उपयोग आप अपने स्मार्टफोन से चल रहे क्रिकेट मैच को लाइव देखने के लिए कर सकते हैं. Also Read - जानें कब हुआ यूएई में भारत-पाक के बीच पहला मैच, कैसे हुई एशिया कप की शुरुआत?

1. Disney+ Hotstar पर कोई भी क्रिकेट मैच देखें

हॉटस्टार किसी भी स्टार नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले सभी खेल आयोजनों के लिए आधिकारिक प्रसारण ऐप है. आईपीएल और बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट हॉटस्टार ऐप पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यह फ्री नहीं है. Also Read - स्मृति मंधाना ने बच्चे के जन्म के छह महीने बाद मैदान पर वापसी के लिए पाकिस्तान की बिस्माह मारूफ को सराहा

पहले हॉटस्टार वास्तविक खेल से 5 मिनट की देरी के साथ क्रिकेट मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग की अनुमति देता था. लेकिन अब आपको अपने स्मार्टफोन पर गेम देखने के लिए एक अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

अधिक महंगे प्रीमियम प्राइम प्लान को डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम कहा जाता है, और इसकी कीमत 1499 प्रति वर्ष. इसकी तुलना में, कम खर्चीले वीआईपी प्लान की कीमत 399 सालाना और चल रहे मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है. अगर आप केवल अपने फोन पर क्रिकेट को लाइव देखने की योजना बना रहे हैं, तो जाने के लिए यह सबसे अच्छा प्लान है. अपने फोन पर हॉटस्टार से चल रहे क्रिकेट मैचों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए आप यहां दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

Google Play Store या App Store पर जाएं और अपने फोन में Disney+ Hotstar ऐप डाउनलोड करें.

फिर आपको अपनी पसंद की भाषा चुननी होगी, और ऐप आपको उस भाषा में सामग्री सुझाव प्रदान करेगा.

एक बार हो जाने के बाद, अब आप सदस्यता योजना के विकल्प देखेंगे. जो आपको सूट करे उसे चुनें और CONTINUE बटन पर टैप करें.

अब आपको अपना फोन नंबर दर्ज करना होगा, और ऐप आपको सत्यापित करने के लिए एक ओटीपी भेजेगा.

फिर आपको भुगतान गेटवे पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा.

एक बार जब आप सफलतापूर्वक भुगतान पूरा कर लेते हैं, तो अब आप अपने स्मार्टफोन पर अपने लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं.

किसी भी क्रिकेट मैच को देखने के लिए Dinsey+ Hotstar सब्सक्रिप्शन मुफ्त में कैसे प्राप्त करें?

अगर आप Jio यूजर हैं तो आपको कुछ प्लान्स मिल सकते हैं जैसे Rs. 598 प्लान एक मानार्थ डिज्नी प्लस हॉटस्टार सदस्यता के साथ आता है. आप इन सभी प्लान को Jio की आधिकारिक वेबसाइट पर यहां देख सकते हैं.

यदि आप घर पर Jio Fiber ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आप बंडल किए गए OTT प्लान प्राप्त कर सकते हैं जो 999 रुपये से शुरू होते हैं. ओटीटी ऐप्स के एक बंडल के साथ आता है जिसमें डिज़नी + होस्टार सबसेक्शन भी शामिल है.