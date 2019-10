India vs South Africa 1st Test match Live streaming on mobile: आज से India vs South Africa के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है। यह मैच विशाखापट्टनम के Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच सुबह आज 9 बजे से शुरू हो गया है। India vs South Africa के बीच खेले जाने वाले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और टेबलेट में देख सकते हैं। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं।

India vs South Africa 1st Test match Live Streaming

टीवी पर आप भारत और दक्षिण अफ्रीका (INDvsSA) के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 हिंदी, Star Sports एचडी चैनल में देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर भी लाइव देख सकते हैं।

India vs South Africa 1st Test match Live Streaming: Hotstar

India vs South Africa के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार की ऐप हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। हॉटस्टार के पास भारत के मैचों के प्रसारण का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इतना ही नहीं आप हॉटस्टार की वेबसाइट Hotstar.com पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ध्यान रहे कि हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूजर ही मैच का लाइव प्रसारण देखते हैं।

India vs South Africa Live Streaming: JioTV

हॉटस्टार ऐप के बाद आप India vs South Africa के सभी मैच JioTV ऐप पर भी देख सकते हैं। जियो प्राइम यूजर्स जियो टीवी पर लाइव टीवी चैनल पर इन मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। Jio TV ऐप पर मैच देखने वाले यूजर्स को अपने मोबाइल पर हॉटस्टार की ऐप डाउनलोड करनी होगी।स्टार और जियो की बीच पार्टनरशिप के चलते जियो यूजर्स Jio TV ऐप पर फ्री में मैच देख सकते हैं । Jio यूजर्स को भारत के मैच देखने के लिए Hotstar प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है।