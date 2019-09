India vs South Africa 3rd T20I Match: पहला मैच रद्द होने और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकटों से हराने के बाद आज भारत साउथ अफ्रीका के साथ अपना तीसरा टी-20 मैच (IND vs SA 3rd T20I) बैंगलुरू के M Chinnaswamy Stadium में खेलेगी। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पिछले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के द्वारा दिए 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका को 7 विकट से हराया था। तीन मैचों की इस T20i Series में भारत इस समय 1-0 से आगे चल रहा है। अब टीम इंडिया इस आखिरी मैच को जीत कर सीरीज हथियाने की कोशिश करेगी। वहीं साउथ अफ्रीका भी इस मैच को जीतकर इस सीरीज को बराबर करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी। आप India vs South Africa के बीच खेले जाने इस वाले T20i लाइव स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और टेबलेट में भी देख सकते हैं।

India vs South Africa Live Streaming: Live टेलीकास्ट

टीवी पर आप भारत और दक्षिण अफ्रीका (INDvsSA) के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे टी-20 मैच का लाइव प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 हिंदी, Star Sports एचडी चैनल में देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले को अपने मोबाइल और लैपटॉप पर भी लाइव देख सकते हैं।

India vs South Africa Live Streaming on Hotstar

India vs South Africa के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार की ऐप हॉटस्टार पर भी देखा जा सकता है। हॉटस्टार के पास भारत के मैचों के प्रसारण का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स है। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स मैच का लाइव प्रसारण (Ind vs SA Live Stream) देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हॉटस्टार की वेबसाइट Hotstar.com पर भी IND vs SA 3rd T20I की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ध्यान रहे कि हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूजर ही मैच का लाइव प्रसारण देखते हैं।

India vs South Africa Live Streaming on JioTV

हॉटस्टार ऐप के बाद आप India vs South Africa के सभी मैच JioTV ऐप पर भी देख सकते हैं। जियो प्राइम यूजर्स जियो टीवी पर लाइव टीवी चैनल पर इन मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। Jio TV ऐप पर मैच देखने वाले यूजर्स को अपने मोबाइल पर हॉटस्टार की ऐप डाउनलोड करनी होगी।स्टार और जियो की बीच पार्टनरशिप के चलते जियो यूजर्स Jio TV ऐप पर फ्री में मैच देख सकते हैं । Jio यूजर्स को भारत के मैच देखने के लिए Hotstar प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है।