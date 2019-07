Indian Air Force ने इंडिया बेस्ड डेवलपर Threye Interactive के साथ मिलकर फ्लाइट बैटल सिमुलेटर मोबाइल गेम लॉन्च किया है। इसे ‘Indian Air Force: A Cut Above’ के नाम से लॉन्च किया गया है। यह गेम एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इंडियन एयर चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ ने एक कार्यक्रम में इस गेम को लॉन्च किया है।

#MobileGame : Chairman Chiefs of Staff Committee & the Chief of the Air Staff Air Chief Marshal BS Dhanoa launched IAF’s latest 3D Mobile gaming application ‘Indian Air Force: A Cut Above’ on Air Combat at National Bal Bhawan, New Delhi, today.@SpokespersonMoD @PIB_India pic.twitter.com/9JlsGFxybv

— Indian Air Force (@IAF_MCC) July 31, 2019