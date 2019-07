Indian Air Force अब एक मोबाइल गेम लॉन्च करने वाली है. यह गेम Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है. गेम को इस महीने के आखिर में 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. IAF ने इस गेम के लॉन्च के टीजर वीडियो को अपने Facebook, Twitter और Instagram के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है. बता दें कि यह गेम सिंगल प्लेयर वर्जन की तरह खेला जा सकेगा. इसमें प्लेयर एयरफोर्स पायलट के रूप में फाइटर जेट प्लेन उड़ा सकता है और हवा में जेट प्लेन से करतब भी कर सकता है.

टीजर पोस्ट में IAF ने यह भी बताया है कि इसका मल्टि-प्लेयर वर्जन जल्द लॉन्च किया जाएगा. यदि टीजर में दी गई वीडियो को देखा जाए तो इसमें पता चलता है कि इस गेम में कई मिशन भी शामिल होंगे, जहां प्लेयर को फाइटर जेट या हेलिकॉप्टर को दुश्मन के इलाके में ले जाना होगा और उनके बेस कैंप, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम आदि पर हमला कर उन्हें तबाह करना होगा.

Launch of #IAF #MobileGame : Android / iOS version of IAF developed Mobile Game (Single Player) will be launched on 31 Jul 19. Download on your Android / iOS mobile phone & cherish the thrilling flying experience. The multiplayer version will soon follow. The Teaser of the game… pic.twitter.com/yhfOrOZxWV

