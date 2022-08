नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर वे अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर या प्रदर्शित करके और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले पिक्चर के रूप में तिरंगे का उपयोग करके ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दें.Also Read - First National Flag: आजादी से 40 साल पहले जर्मनी में Bhikaji Cama ने फहराया था पहला भारतीय तिरंगा

इस रविवार को अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में, पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष आंदोलन – 'हर घर तिरंगा' का आयोजन किया जा रहा है और 'इस आंदोलन का हिस्सा बनकर, 13 अगस्त से 15 तक, आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं या अपने घर को उससे सजाएं.'

उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने कहा और लोगों को सुझाव दिया कि लोग 2 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बनाएं.

यहां हम आपको बताएंगे कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर डीपी में राष्ट्रीय ध्वज कैसे जोड़ सकते हैं. हम इसे दो भागों में करेंगे – पहला, हम बताएंगे कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भारतीय ध्वज कैसे जोड़ा जाए और दूसरा भाग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल पिक्चर को कैसे बदलें.

पार्ट 1: प्रोफाइल पिक्चर में भारतीय ध्वज (Indian Flag) को लगाएं

आप अपने प्रोफाइल फोटो में भारतीय ध्वज जोड़ने के लिए फेसबुक ऐप का उपयोग कर सकते हैं. यहां आपको क्या करना है जानिये :

– अपने प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें और Add Frame का चुनाव करें.

– अब Flags के विकल्प पर जाएं और लिस्ट से भारत को सेलेक्ट करें. आपको Indian Flag नजर आएगा. उसे सेलेक्ट करें और इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल फोटो बदल जाएगी.

– आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं.

– अब अपनी फोटो पर जाएं, वहां बने तीन डॉट्स पर टैप करें और सेव करें.

अब, आपके पास भारतीय ध्वज के साथ एक प्रोफाइल छवि है. ध्यान दें कि डाउनलोड छवि का आयाम लगभग 900 गुणा 900 पिक्सेल होगा. तो यह ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ठीक होना चाहिए. हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए अनुशंसित आयामों को सूचीबद्ध किया है:

Facebook: 170 by 170 पिक्सेल

Twitter: 400 by 400 पिक्सेल

Instagram: 180 by 180 पिक्सेल

WhatsApp: मेटा ने अभी तक फोटो साइज के बारे में नहीं बताया है. हालांकि हम आपको सुझाव देंगे कि 500 by 500 पिक्सेल की फोटो लगाएं.

दूसरा तरीका

अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो कई ऐप और ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं जो यूजर्स को अपनी प्रोफाइल फोटो पर झंडा लगाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अनुसार उनका आकार बदलने की अनुमति देते हैं. इनमें से कुछ हैं flagmyPicture.com, lunapics.com, फ्लैगस्टिकर फॉर पिक्चर, फ्लैग फेस और अन्य हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि ये थर्ड-पार्टी ऐप्स और टूल हैं. इसलिए उपयोग करने से पहले समीक्षा रेटिंग को ध्यान से देखें.

अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ऐसे बदलें प्रोफाइल पिक्चर :

Facebook: फेसबुक के लिये ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करें. प्रोफाइल पिक्चर बदल जाएगी.

Instagram: अपने प्रोफाइल आईकन पर टैप करें → एडिट प्रोफाइल में जाएं → प्रोफाइल फोटो बदलें → नई प्रोफाइल फोटो → प्रोफाइल फोटो जो पहले से डाउनलोड है, उसे सेलेक्ट करें.

WhatsApp: ऐप पर जाएं → Settings → प्रोफाइल फोटो में जाएं → कैमरा पर क्लिक करें → या तो तिरंगा की फोटो लें या पहले से डाउनलोड फोटो गैलरी से चुनें.

Twitter: प्रोफाइल पर जाएं और एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें. इसके बाद हेडर फोटो जो बैनर के रूप में दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फोटो गेट करें. फोटो अपलोड करें और सेव करें.