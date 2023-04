लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में खुला एप्पल का पहला स्टोर, CEO टिम कुक ने किया उद्घाटन

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज मंगलवार को भारत में पहला एप्पल स्टोर खुल गया. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुले इस स्टोर का उद्घाटन खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया. उन्होंने स्टोर में आए ग्राहकों का खुद स्वागत किया. इस दौरान ग्राहकों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मची रही.

मालूम हो कि अमेरिकी कंपनी ने करीब दो सप्ताह पहले यहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) कारोबारी डिस्ट्रिक्ट के एक मॉल में अपना स्टोर खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद से एप्पल के चाहने वालों में जोरदार उत्साह देखने को मिला.

करीब 100 से अधिक कर्मचारियों और अन्य लोगों के जोशीले नारों के बीच कुक स्टोर के अंदर से दरवाजे खोलकर बाहर निकले और ग्राहकों का बेहद खुशी के साथ स्वागत किया. एप्पल सीईओ टिम कुक ने इससे पहले सोमवार को एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने कहा कि वो बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नए एप्पल स्टोर में ग्राहकों का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कंपनी इसके बाद अब गुरुवार को नई दिल्ली के साकेत में अपने दूसरे रिटेल स्टोर का शुभारंभ करेगी.