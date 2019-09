Infinix Hot 8 Next Sale Tomorrow 19 September via flipkart: Infinix Hot 8 कल 19 सितंबर यानी गुरुवार को एक बार फिर दोपहर 12 बजे फ्लैश सेल में बिक्री के लिए आएगा। भारतीय मार्केट में उपलब्ध यह ट्रिपल रियर कैमरा, 4जीबी रैम, 5000mAh बैटरी और 64 जीबी स्टोरेज के साथ सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। अगर आप इस स्मार्टफोन को (Infinix Hot 8 Price in India) खरीदना चाहते हैं तो आपको कल 19 सितंबर तक इंतजार करना होगा। हम आपको यहां स्मार्टफोन से संबंधित सभी जानकारी दे रहे हैं।

Infinix Hot 8 Price and sale offers

आप इस स्मार्टफोन को 6,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे 7,999 रुपये की कीमत में पेश किया था, लेकिन लॉन्च ऑफर के दौरान कंपनी इसे 30 अक्टूबर तक 6,999 रुपये (Infinix Hot 8 launch Offers) में बेचेगी। आप इस स्मार्टफोन को 12 महीने तक की नो कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको प्रति महीने 584 रुपये देने होंगे। HDFC Bank Debit Card से पेमेंट करने पर 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा Axis Bank Buzz Credit Card पर 5% एक्सट्रा ऑफ मिल रहा है। लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन को खरीदने पर बॉयर्स को 5200 रुपये तक के बेनिफिट मिलेंगे। इसमें जियो के 2,200 रुपये के कूपन और क्लीयर ट्रिप के 3,000 रुपये के कूपन शामिल हैं। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को चार कलर ऑप्शन Quetzal Cyan, Cosmic Purple, Shark Grey और Midnight Black में पेश किया है।

Infinix Hot 8 Specifications and features

Infinix Hot 8 स्मार्टफोन में 6.52-इंच की डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.3 प्रसेंट है। ये स्क्रीन 2.5d ग्लास के साथ आती है। सेल्फी कैमरा के लिए इसमें वॉटर ड्रॉप नॉच दी गई है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पर बेस्ड XOS 5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इस स्मार्टफोन में Mediatek का Helio P22 SoC है, जो 4GB रैम से पेयर्ड है। कैमरा की बात करें तो इस डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल और 2-मेगापिक्सल का सेकंड्री सेंसर है। रियर कैमरा सेटअप में तीसरा डेडिकेटेड लो-लाइट सेंसर है।

इसके अलावा इस सेटअप में क्वॉड-LED फ्लैश शामिल किया गया है। सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर शामिल किया है। स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें यूजर्स स्टोरेज को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक फीचर और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें Bluetooth 5.0, 3.5mm ऑडियो जैक, OTG और FM ऑप्शन भी दिए गए हैं।