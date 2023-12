Hindi Technology

Infinix Inbook Y2 Plus Laptop Sale In India Starts Today Price Offers Specifications

Infinix INBook Y2 Plus लैपटॉप की सेल भारत में आज से शुरू, कीमत और स्पेसिफिकेशन

Infinix InBook Y2 Plus को पिछले सप्ताह ही भारत में लॉन्च किया गया था. इसकी कीमत 30,000 रुपये से कम है.

Infinix Y2 Plus बजट लैपटॉप को पिछले हफ्ते Infinix Y सीरीज के सबसे नए सदस्य के रूप में भारत में लॉन्च किया गया था. नया Y2 Plus, Infinix INBook Y1 Plus का सक्सेसर है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. Infinix Y2 Plus आज 27 दिसंबर को पहली बार सेल पर आ रहाा है. यह नया लैपटॉप बेस वेरिएंट के लिए 30,000 रुपये से कम कीमत के साथ आता है.

लैपटॉप में 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 65W टाइप-सी फास्ट चार्जिंग, 11वीं पीढ़ी का इंटेल कोर प्रोसेसर, फुल एचडी वेबकैम, 16GB तक रैम, 512GB तक इंटरनल स्टोरेज और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी खूबियां हैं. पहली सेल के दौरान खरीदारों को कुछ बैंक डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है.

Infinix INBook Y2 Plus: भारत में कीमत

Infinix INBook Y2 Plus लैपटॉप दो वेरिएंट में आता है. इंटेल कोर i3 प्रोसेसर और 8GB रैम वाले बेस मॉडल की कीमत 27,490 रुपये और 16GB रैम वाले Core i5 वेरिएंट की कीमत 34,990 रुपये है. लैपटॉप तीन कलर ऑप्शन सिल्वर, ब्लू और ग्रे में आता है.

Infinix INBook Y2 Plus: ऑफर

Infinix INBook Y2 Plus आज दोपहर से फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफर के लिए, खरीदार बैंक ऑफर के साथ 2,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. नीचे सभी ऑफर देखें:

फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ 5% अनलिमिटेड कैशबैक.

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई लेनदेन पर 1,500 रुपये तक 10% की छूट.

6 महीने और उससे अधिक अवधि पर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर अतिरिक्त 500 रुपये की छूट.

9 महीने और उससे अधिक अवधि पर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर अतिरिक्त ₹750 की छूट.

Infinix InBook Y2 Plus: फीचर और स्पेसिफिकेशन

Infinix InBook Y2 Plus 15.6 इंच की बड़ी फुल HD स्क्रीन के साथ 260 निट्स ब्राइटनेस और 85% sRGB कवरेज के साथ आता है. लैपटॉप बॉक्स से बाहर विंडोज 11 ओएस पर चलता है और इसका वजन 1.8 किलोग्राम है और 17.95 मिमी मोटा है.

Infinix InBook Y2 Plus इंटेल कोर i3-1115G4 + 8GB रैम और Intel Core i5-1155G7 + 16GB रैम में से चुनने के लिए दो विकल्पों में आता है. दोनों वेरिएंट 512 जीबी एम.2 एनवीएमई पीसीआईई 3.0 एसएसडी स्टोरेज और इंटेल इंटीग्रेटेड यूएचडी ग्राफिक्स की पेशकश करते हैं. मशीन में 50Whr लिथियम पॉलीमर बैटरी यूनिट है, जो 65W टाइप-सी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो लैपटॉप को 60 मिनट में 75% तक चार्ज कर सकती है.

लैपटॉप चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एक यूएसबी 3.0 पोर्ट, एचडीएमआई, एसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5 मिमी हेडफोन जैक देता है. अन्य स्पेसिफिकेशन में बैकलिट कीबोर्ड, डुअल एलईडी फुल-एचडी वेब कैमरा, डुअल डीटीएस ऑडियो सेटअप, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.1 शामिल हैं.

Y2 प्लस मल्टी-टच और जेस्चर कंट्रोल के समर्थन के साथ 6.36-इंच ग्लास टचपैड भी प्रदान करता है. बैकलिट कीबोर्ड 1.5 मिमी कुंजी गहराई और 5 एमएस प्रतिक्रिया समय के साथ टच की के साथ आता है.

