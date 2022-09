बजट टीवी लॉन्च करने के बाद, स्मार्टफोन ब्रांड Infinix ने अब प्रीमियम Android TV सेगमेंट में कदम रखा है. टीवी के अपने नए लाइन-अप का विस्तार करते हुए, Infinix ने 50-इंच और 55-इंच QLED टीवी सहित विभिन्न डिस्प्ले साइज के साथ जीरो सीरीज को लॉन्च किया है. स्मार्ट टीवी सफलता क्वांटम डॉट तकनीक से लैस है. Also Read - Realme Narzo 30A, Redmi 9 Prime, Infinix Smart 5A जैसे 5 बेहतरीन Smartphone खरीदें Rs 10,000 में | Tech Reveal

कंपनी के अनुसार लेटेस्ट 55-इंच QLED 4K टीवी नवीनतम तकनीक है. यह क्वांटम डीओटी तकनीक से लैस है. कंपनी के अनुसार यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गेम-चेंजर बन सकता है. Also Read - Infinix Smart HD 2021 price: 5000mAh बैटरी वाला Infinix का सस्ता फोन लॉन्च, जानें कितना है दाम

कंपनी के सीईओ अनीश कपूर के अनुसार 55-इंच मॉडल के साथ, हम प्रीमियम QLED स्मार्ट टीवी सेगमेंट में एक जबरदस्त प्रतियोगी होंगे. Infinix ZERO Series एक प्रमाणित Google TV है जिसमें चमकदार और स्मूथ डिस्प्ले, सुरक्षित देखने का अनुभव, बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और एक शक्तिशाली प्रोसेसर है. एक ग्राहक-केंद्रित ब्रांड होने के नाते, हम उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में नवीनतम पेशकश करने का प्रयास करते हैं, और Infinix की ZERO QLED टीवी सीरीज की लॉन्चिंग हमारे लाखों ग्राहकों की बढ़ती मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. Also Read - Infinix Smart HD 2021 Price in india: आ रहा 5000mAh बैटरी वाला सस्ता फोन, कीमत होगी 6 हजार रुपये से कम

Zero 55-inch QLED TV: कीमत

जीरो सीरीज में जीरो 55-इंच QLED 4K टीवी को 34,990 रुपये में लॉन्च किया गया है. जबकि अन्य Infinix 50-इंच 4K टीवी जो मौजूदा X3 सीरीज के तहत लॉन्च किया गया है, उसकी कीमत सिर्फ INR 24,990 है. दोनों Android TV 24 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

Zero 55-inch QLED TV: स्पेसिफिकेशन

ZERO 55-इंच QLED 4K टीवी में डॉल्बी विजन, HDR 10+ सपोर्ट और 60 FPS MEMC सपोर्ट के साथ मिनिमलिस्टिक बेजल लेस डिजाइन है, जो आपके पसंदीदा टीवी शो, स्पोर्ट्स मैच और मूवी के फ्रेम रेट को बढ़ाता है, जिससे वे स्मूथ दिखते हैं. डिस्प्ले 400 NITS तक की पीक ब्राइटनेस, 85 प्रतिशत NTSC और 122 प्रतिशत sRGB कलर सरगम ​​प्रदान करता है. जीरो 55-इंच QLED 4K टीवी दो शक्तिशाली इन-बिल्ट 36वाट बॉक्स स्पीकर्स के साथ डॉल्बी डिजिटल ऑडियो और 2 ट्वीटर से लैस है जो ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, 8K से 20K Hz तक की सीमा को कवर करते हैं.

55 इंच का QLED ANDROID TV मीडियाटेक क्वाड-कोर CA55 प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसे 2GB रैम और 16GB ROM के साथ जोड़ा गया है. सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, जीरो 55 इंच का टीवी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर चलता है. स्मार्ट टीवी स्पोर्ट्स 3x एचडीएमआई (1 एआरसी सपोर्ट), 2x यूएसबी पोर्ट, 5.0 ब्लूटूथ, वाईफाई बी/जी/एन, 1 एवी इनपुट, 1 लैन, 1 हेडफोन पोर्ट और डुअल बैंड वाईफाई पोर्ट से लैस है.