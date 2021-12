Infinix Note 11S Sale in India: Infinix ने पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में अपने दो नए गेमिंग स्मार्टफोन Infinix Note 11 और Infinix Note 11S को लॉन्च किया था. दोनों ही स्मार्टफोन को बजट रेंज सेगमेंट के साथ कई शानदार फीचर्स से लैस किया गया है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 5,000mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी. इसके साथ ही इसमें उपयोग किया गया प्रोसेसर शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम है. बता दें कि Infinix Note 11S आज यानि 20 दिसंबर को सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसकी सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है.Also Read - Vivo Y32 स्मार्टफोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Infinix Note 11S: कीमत और उपलब्धता

Infinix Note 11S को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके बेस वेरिएंट में 6GB + 64GB स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत 12,999 रुपये है. वहीं दूसरे वेरिएंट में 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसे 14,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन Haze Green, Mithril Grey और Symphony Cyan कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.