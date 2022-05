Infinix Note 12 Series: Infinix ने भारतीय बाजार में अपनी Note 12 सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन Infinix Note 12 Turbo, Infinix Note 12 को लॉन्च किया है. (Smartphone Under Rs 15,000) जो कि पावरफुल प्रोसेसर, दमदार बैटरी क्षमता, एमोलेड डिस्प्ले और कई शानदार फीचर्स से लैस हैं. सबसे खास बात है कि इन स्मार्टफोन को 15,000 रुपये से कम (Infinix India) कीमत में पेश किया गया है. आइए जानते हैं (Infinix Smartphone in India) इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 20 May 2022: आज पाएं Poker MP40 और Gloo Wall Skin समेत कई मजेदार रिवॉर्ड्स

Infinix Note 12 Turbo, Infinix Note 12: कीमत और उपलब्धता

Infinix Note 12 Turbo के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. जबकि vanilla Note 12 के बेस मॉडल की कीमत 11,999 रुपये है और इसमें 4GB + 64GB स्टोरेज दी गई है. (Best Budget Smartphone) वहीं इसके 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 12,999 रुपये है. Note 12 Turbo बाजार में 27 मई को सेल के लिए उपलब्ध होगा. जबकि Note 12 की सेल 28 मई को शुरू होगी. ये दोनों स्मार्टफोन Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.

Infinix Note 12 Turbo: स्पेसिफिकेशन्स

Infinix Note 12 Turbo स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल एचडी+ ​एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यह MediaTek Helio G96 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन Force Black और SnowFall कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

Infinix Note 12: स्पेसिफिकेशन्स

Infinix Note 12 स्मार्टफोन में Turbo edition के समान ही बैटरी, डिस्प्ले, चार्जिंग स्पीड और कैमरा सेटअप दिया गया है. इन स्मार्टफोन में आपको केवल प्रोसेसर का फर्क नजर आएगा. Note 12 को Helio G88 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और यह एंड्राइड 12 ओएस पर आधारित है.