Infinix S4 2.0 Launched in india: Transsion Holdings के मोबाइल ब्रांड Infinix ने भारत में नया स्मार्टफोन (Infinix S4 2.0 Price in india) Infinix S4 2.0 को लॉन्च किया है। यह Infinix S4 का अपग्रेडिड स्मार्टफोन (how to buy online Infinix S4 2.0) है। कंपनी ने नए वेरिएंट (Infinix S4 2.0 Specifications and features)को सेम प्राइस टैग में पेश किया है। Transsion Holdings भारत में आईटेल, इंफीनिक्स, टेक्नो जैसे कई ब्रांड नेम से स्मार्टफोन बेचती है। कंपनी ने काफी कम समय में भारतीय मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। हम आपको यहां Infinix S4 2.0 के बारे में सभी जानकारी दे रहे हैं।

Infinix S4 2.0 launch: Price in India

नया स्मार्टफोन 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है। वहीं Infinix S4 को 32GB+3GB रैम के साथ पेश किया गया था। आप Infinix S4 2.0 को 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन की सेल 8 अगस्त से Flipkart Sale में शुरू होगी। बायर्स इस फोन को Nebula Blue, Twilight Purple और Space Grey कलर में खरीद सकते हैं। Infinix S4 अभी मार्केट में 7,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है।

Features, specifications

स्टोरेज और रैम के अलावा Infinix S4 2.0 की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स Infinix S4 जैसी ही हैं। फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर 13मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। फोन के बैक में तीसरा कैमरा 8मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है।

फोन में सेल्फी के लिए 32मेगापिक्सल का कैमरा है जो 1/2.8-inch सेंसर और AI Beauty और AI Portrait फीचर्स के साथ आता है। फोन को ड्यूड्रॉप नॉच के साथ पेश किया गया है। आजकल स्मार्टफोन में ड्यूड्रॉप नॉच का ट्रेंड बन गया है, जो बजट स्मार्टफोन में देखा जा सकता है। फोन में कंपनी ने 4,000 mAh की बैटरी दी है। स्मार्टफोन में 6.21-inch HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन एंड्रॉइड पाई पर ऑपरेट होता है और इसमें MediaTek Helio P22 SoC दिया गया है।