Infinix Smart 4 Plus sale: Infinix के बजट स्‍मार्टफोन Infinix Smart 4 Plus को आज खरीदने का मौका है. यह फोन आज फ्लैश सेल में उपलब्‍ध होगा. फोन की सेल दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी. Infinix Smart 4 Plus को कुछ हफ्ते पहले इंडियन मार्केट में लॉन्‍च किया गया है. इसमें 6,000mAh की बड़ी बैटरी, ड्यूल रियर कैमरा और 6.82-इंच डिस्‍प्‍ले जैसी खूबियां हैं.

Infinix Smart 4 Plus Price (कीमत)

Infinix Smart 4 Plus की कीमत 7,999 रुपये है. यह 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्‍टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में आता है. फोन के स्‍टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. यह स्‍मार्टफोन चार कलर ऑप्‍शन में उपलब्‍ध है.

इस किफायती स्‍मार्टफोन पर फ्ल‍िपकार्ट कई ऑफर भी दे रहा है. इनमें एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 पर्सेंट डिस्‍काउंट, फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 5 पर्सेंट अनलिमिटेड कैशबैक जैसे ऑफर शामिल हैं. इसके अलावा इस फोन को हर महीने 889 रुपये नो-कॉस्‍ट-ईएमआई या स्‍टैंडर्ड ईएमआई पर खरीद सकते हैं.

Infinix Smart 4 Plus specifications (स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

इनफिनिक्‍स के इस स्‍मार्टफोन में ऑक्‍टा-कोर मीडियाटेक हेलियो A52 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.82-इंच HD+ IPS डिस्‍प्‍ले है. यह स्‍मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित XOS 6.2 पर चलता है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है.

इनफिनिक्‍स स्‍मार्ट 4 प्‍लस की सबसे बड़ी खूबी इसकी बैटरी है. फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह बैटरी 38 घंटे का 4G टॉक-टाइम और 23 घंटे का विडियो प्‍लेबैक दे सकती है.

कैमरे की बात करें, तो फोन के पीछे की तरफ दो कैमरे मिलते हैं. इनमें 13-मेगापिक्‍सल प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी डेप्‍थ सेंसर शामिल हैं. सेल्‍फी और विडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्‍सल का कैमरा है. रियर कैमरा AI 3D ब्‍यूटी, AI HDR, AR Animoji, ऑटो सीन डिटेक्‍शन और पैनोरमा जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है.