Infinix ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix SMART 5A की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. यह स्मार्टफोन भारत में 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. लेकिन लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके साथ मिलने वाले ऑफर्स की जानकारी दी है. इस स्मार्टफोन के लिए Infinix ने ​Jio के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के तहत यूजर्स को स्मार्टफोन के साथ आकर्षक ऑफर्स का लाभ मिलेगा. कंपनी ने यह भी खुलासा कर दिया है कि Infinix SMART 5A में 5000mAh की दमदार बैटरी और 6.52 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. आइए जानते हैं Infinix SMART 5A के साथ मिलने वाले Jio ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - एंट्री लेवल स्मार्टफोन Infinix Smart 5A भारत में इस महीने देगा दस्तक, कंपनी ने किया खुलासा

Jio ऑफर्स

अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix SMART 5A के लिए Infinix और Jio के बीच पार्टनरशिप हुई है. इस पार्टनरशिप का सीधा लाभ यूजर्स को मिलेगा. खास बात है कि Infinix पहली बार Jio के फ्लैगशिप डिवाइस लॉक प्रोग्राम ‘Jio Exclusive’ से जुड़ी है. Infinix SMART 5A खरीदने पर यूजर्स को Jio सिम एक्टिवेट करने के लिए 550 रुपये का कैशबैक मिलेगा जो कि सीधे यूजर के अकाउंट में क्रेडिट होगा. इस ऑफर का लाभ यूजर्स दो तरीके से उठा सकते हैं. पहला यह कि Jio POS ऑथराइज रिटेलर से फोन खरीदकर डिवाइस को रिटेलर Jio सिम से लॉक करके उन्हें 550 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल जाएगा. वहीं दूसरा तरीका यह है कि यूजर Flipkart की वेबसाइट से फोन खरीदकर उसमें मौजूद प्री-इंस्टॉल्ड My Jio ऐप से इस ऑफर को 15 दिन के अंदर क्लेम कर सकते हैं. स्पष्ट कर दें कि इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को कम से एक महीने तक Jio सिम को प्राइमरी सिम के तौर पर इस्तेमाल करना होगा. Also Read - Vodafone join hands with Lava, will give Rs 900 cashback | वोडाफोन ने लावा से हाथ मिलाया, ग्राहकों को देगी 900 रुपये का कैशबैक

Infinix SMART 5A में मिलेंगे कई खास फीचर्स

Infinix SMART 5A कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा और इसे तीन ऑप्शन में पेश किया जाएगा. इसमें Ocean Wave, Quetzal Cyan और Midnight Black कलर शामिल हैं. एंट्री लेवल को होने के बावजूद इस स्मार्टफोन में यूजर्स को प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा. इसमें 6.52 इंच की एचडी+ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी जाएगी. पावर बैकअप के लिए 5000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी. इसके अलावा फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा.