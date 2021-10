Infinix ने बाजार में एक नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन Infinix Smart 6 लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में चार कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसमें फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित Infinix Smart 6 में वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले दी गई है और यह पावरफुल प्रोसेसर से लैस है. आइए जानते हैं Infinix Smart 6 की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता के बारे में डिटेल से.Also Read - Whatsapp Tips And Tricks: Whatsapp पर किसने किया है आपको ब्लॉक, यह जानने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस

Infinix Smart 6: कीमत और उपलब्धता

Infinix Smart 6 स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसकी कीमत $120 यानि करीब 9,000 रुपये है. यह Ocean, Light Sea Green, Polar Black और Starry Purple चार कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. फिलहाल कंपनी ने इसकी उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है. न ही अभी तक ग्लोबल मार्केट में इस स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कोई जानकारी शेयर की है.