Infinix ने पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में अपना पहला 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. यह पावरफुल MediaTek Dimensity 900 ​प्रोसेसर पर काम करता है. यह स्मार्टफोन आज यानि 18 फरवरी को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ कंपनी ने कई लॉन्च (5G Smartphone in India) ऑफर्स की भी घोषणा की है. (Infinix Zero 5G Price in India) आइए जानते हैं Infinix Zero 5G की कीमत, उपलब्धता और इसके साथ मिलने वाले ऑफर्स के बारे में सबकुछ.

Infinix Zero 5G: कीमत व उपलब्धता

Infinix Zero 5G को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है और इसकी कीमत 19,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Cosmic Black और Skylight Orange कलर वेरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह स्मार्टफोन आज यानि 18 फरवरी से बाजार में सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसकी सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है.

Infinix Zero 5G: लॉन्च ऑफर

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने कुछ लॉन्च ऑफर्स की भी घोषणा की है. इसके साथ यूजर्स को 999 रुपये की कीमत वाला Infinix Snokor (iRocker) मात्र 1 रुपये में प्राप्त होगा. लेकिन यह ऑफर डिवाइस खरीदने के 7 दिन बाद मिलेगा. इसके अलावा स्मार्टफोन को Flipkart Smart Upgrade Program के तहत पेश किया गया है. इस प्लान में यूजर्स मात्र 70 प्रतिशत पेमेंट करके स्मार्टफोन को घर ले जा सकते हैं. यानि आप इस प्रोग्राम के तहत मात्र 13,999 रुपये की कीमत चुकाकर Infinix Zero 5G को खरीद सकते हैं. बाकी 6,000 रुपये आपको एक साल बाद देने होंगे.

Infinix Zero 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन को octa-core MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 6.78 इंच की फुल एचडी+ आईपीएस डिस्प्ले मौजूद है. जो कि 2460 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें क्वाड एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 48MP का है, जबकि 13MP का टेलीफोटो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.