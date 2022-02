Infinix Zero 5G को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं और भारतीय यूजर्स को इस स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार है. सामने आई रिपोर्ट् के अनुसार Infinix Zero 5G भारत में 8 फरवरी को दस्तक दे सकता है. खास बात है कि (5G Smartphone in India) यह कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन होगा और इसमें 13 5G बैंड्स सपोर्ट मिलेगा. Infinix अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़े कई टीजर शेयर कर चुकी है लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है.Also Read - E-Passport: आखिर क्या है ये ई-पासपोर्ट और कैसे करता है काम? यहां जानिए इससे जुड़ी हर डिटेल

Infinix के सीईओ अनीश कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें एक डायरी के साथ येलो कलर वेरिएंट में स्मार्टफोन भी रखा हुआ है. स्मार्टफोन के बैक पैनल में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. हालांकि, टीजर में स्मार्टफोन के नाम या लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero 5G ही है, जो कि स्पीड और पावर का मिश्रण होगा. Also Read - Good News! मोबाइल फोन, चार्जर, कैमरे और वियरेबल्स होंगे सस्ते, भारत सरकार ने किया बड़ा ऐलान

वहीं टिप्स्टर अभिषेक यादव ने हाल ही में ए​क ट्वीट जारी कर खुलासा किया है कि Infinix Zero 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 8 फरवरी को लॉन्च हो सकता है. इसे MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा और इसमें LPDDR5 RAM के साथ UFS 3.1 storage मिल सकती है. साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि Infinix Zero 5G भारत में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन होगा. Also Read - Free Fire Redeem Codes 2 February 2022: फ्री मिल रहे हैं Free Pet और Diamond Royale Voucher समेत कई जबरदस्त रिवॉर्ड्स

Infinix Zero 5G: संभावित कीमत

Infinix Zero 5G price को लेकर सामने आई लीक्स के अनुसार यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 20,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है.