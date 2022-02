Infinix Zero 5G: Infinix भारतीय बाजार में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन अपना पहला 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G लॉन्च करने वाली है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन को नाइजीरिया में लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है और यह पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ही पावरफुल प्रोसेसर और शानदार कैमरा क्वालिटी जैसे कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी.Also Read - How to Download Voter ID Card Online: घर बैठे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Infinix Zero 5G: कीमत और उपलब्धता

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन को नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है और यह सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत NGN 169,500 यानि 30,400 रुपये है. यह स्मार्टफोन Cosmic Black, Horizon Blue और Skylight Orange कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

बता दें कि भारतीय बाजार में Infinix Zero 5G स्मार्टफोन 14 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च से प​हले कंपनी इससे जुड़े कई टीजर जारी कर चुकी है. अपकमिंग स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर लिस्ट हो गया है.