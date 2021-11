Infinix स्मार्टफोन के क्षेत्र में अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए खास फीचर्स से लैस (Infinix Zero 5G Smartphone) नए स्मार्टफोन बाजार में उतार रही है. वहीं इस बार सामने आई नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपना पहला 5G स्मार्टफोन लेकर आने वाली है और सबसे खास बात है कि इस स्मार्टफोन को कम बजट रेंज (5G Smartphone in India) में पेश किया जाएगा. Infinix Zero 5G को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर (Infinix Zero 5G Launch Date) पर कोई खुलासा नहीं किया है (Mid Budget Smartphone) लेकिन लीक्स के माध्यम से इसके कुछ (Infinix Smartphone) टीजर सामने आए हैं जिसमें स्मार्टफोन के खास फीचर्स का खुलासा किया गया है.Also Read - खुशखबरी! स्मार्टफोन के बाद अब Xiaomi बनाएगी इलेक्ट्रिक कार, यहां जानिए पूरी डिटेल

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन को लेकर एक यूट्यूब क्रिएटर Tech Arena24 ने यूट्यूब पर एक टीजर सामने आया है जिसमें स्मार्टफोन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की गई हैं. सबसे खास बात है कि यह कंपनी का सबसे सस्ता और पहला 5G स्मार्टफोन होगा. इसे Mediatek Dimensity 900 5G प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है और इसमें यूजर्स को 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी.

इसके अलावा यूट्यूब पर Infinix Zero 5G का एक रेंडर पर शेयर किया गया है और उसमें फोन की इमेज क्लियर देखी जा सकती है. जिसके मुताबिक इस स्मार्टफोन में स्क्वॉर शेप में दो एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. इसमें दिए गए दो फ्लैश की मदद से यूजर्स शानदार फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं. यूजर्स कम रोशनी में भी बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकेंगे. फोन के पंच ​होल डिस्प्ले देखा गया है जिसके चारों ओर पतले बेजेल्स बने हुए हैं. यह स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक और फ्रेम से बना हुआ है. इसमें यूजर्स को 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दी जाएगी और लीक्स के अनुसार कंपनी इस स्मार्टफोन को दिसंबर में लॉन्च कर सकती है.