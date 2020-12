Infinix Zero 8i Price in india: Infinix ने गुरुवार को इंडियन मार्केट में Zero 8i स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया. Infinix Zero 8i को सिंगल वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. इसमें 48 मेगापिक्सल क्वॉड रियर कैमरा सेटअप, ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप और हाई रिफ्रेश रेट के साथ बड़ी स्क्रीन जैसी खूबियां हैं.

Infinix Zero 8i Price, sale date in india (कीमत और उपलब्धता)

Infinix Zero 8i को 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. इसकी कीमत 14,999 रुपये है. फोन सिल्वर डायमंड और ब्लैक डायमंड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इसे फ्लिपकार्ट से बेचा जाएगा. फोन की पहली सेल 9 दिसंबर को होगी.

Infinix Zero 8i Specifications (Infinix Zero 8i की खूबियां)

Infinix Zero 8i में 90hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.85 इंच फुल HD+ पंच-होल डिस्प्ले दिया गया है. फोन में MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज हैं. इनफिनिक्स का यह फोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित XOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.

कैमरे की बात करें, तो Infinix Zero 8i में पीछे की तरफ चार कैमर मिलते हैं. इनमें 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के साथ एक AI सेंसर शामिल हैं. फोन के फ्रंट में ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप है, जिनमें 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के सेंसर हैं.

Infinix Zero 8i में 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के साइड में दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11, ब्लूटूथ 5.0 और GPS जैसे फीचर्स मिलेंगे.