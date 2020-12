Infinix Zero 8i Sale Today: Infinix Zero 8i स्मार्टफोन की आज पहली सेल है. फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी. Infinix Zero 8i में 48 मेगापिक्सल क्वॉड रियर कैमरा सेटअप, ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप और हाई रिफ्रेश रेट के साथ बड़ी स्क्रीन जैसी खूबियां हैं. फ्लिपकार्ट पहली सेल में इनफिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन पर कई ऑफर भी दे रहा है. Also Read - Infinix Zero 8i Price in india: 6 कैमरे वाला Infinix Zero 8i स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Infinix Zero 8i Price, sale offers (कीमत और ऑफर्स)

Infinix Zero 8i स्मार्टफोन 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में आता है. इसकी कीमत 14,999 रुपये है. फोन सिल्वर डायमंड और ब्लैक डायमंड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

ऑफर की बात करें, तो फ्लिपकार्ट-एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके इस फोन को खरीदने पर 5 पर्सेंट अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा. एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट की छूट मिलेगी. Infinix Zero 8i को हर महीने 1,667 रुपये की लो-कॉर्स्ट ईएमआई या स्टैंडर्ड ईएमआई पर खरीद सकते हैं.

Infinix Zero 8i की खूबियां

Infinix Zero 8i में 90hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.85 इंच फुल HD+ पंच-होल डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलियो G90T प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज हैं. यह फोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित XOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. फोन में 4500mAh की बैटरी है, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

इनफिनिक्स के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में रियर में क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और एक AI सेंसर शामिल हैं. फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल सेंसर के साथ ड्यूल-सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में दिया गया है.