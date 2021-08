Infinix भारतीय बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन Infinix Zero X Neo लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई शानदार और दमदार फीचर्स की सुविधा मिलने वाली है. अब तक Infinix Zero X Neo को लेकर कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्मार्टफोन मात्र में 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इसमें दमदार बैटरी क्षमता के साथ ही पावरफुल चार्जिंग सपोर्ट का उपयोग करने वाली है.Also Read - Infinix Hot 10 Play का सस्ता वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

मिलेगी दमदार बैटरी

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार Infinix Zero X Neo हाल ही में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पर स्पॉट किया गया. जिससे स्पष्ट होता है कि यह भारत में लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार है. लिस्टिंग के मुताबिक इस स्मार्टफोन में 160W चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. बता दें कि कंपनी ने जून में ही एक 160W वाले कॉन्सेप्ट फोन 2021 को पेश किया था. वहीं अब इस फीचर के साथ नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने वाला है. बता दें कि 160W चार्जिंग सपोर्ट के की मदद से स्मार्टफोन को चार्ज होने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा. फोन में 4,000mAh की बैटरी दी जा सकती है.

जानिए संभावित फीचर्स

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार Infinix Zero X Neo स्मार्टफोन में फुल एचडी डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो कि 1080 x 2460 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आएगा. यह स्मार्टफोन मॉडल नंबर X6810 नाम से गूगल प्ले कंसोल पर भी स्पॉट किया जा चुका है, जिसके मुताबिक इसमें मीडियाटेक हेलियो G90 चिपसेट पर पेश किया जाएगा और इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है. बता दें कि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero X Neo की लॉन्च डेट या फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है.