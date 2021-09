Infinix Zero X Pro: काफी समय से चर्चा है कि Infinix एक जबरदस्त फीचर्स वाला नया स्मार्टफोन Infinix Zero X Pro लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जिसे लेकर पिछले दिनों कुछ रेंडर्स भी सामने आए थे. इसके अलावा स्मार्टफोन को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 160W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा और स्मार्टफोन को चार्ज होने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा. वहीं अब इसके कई अन्य फीचर्स से जुड़ी जानकारी सामने आई है. जिसके मुताबिक इसे Helio G96 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा.Also Read - WhatsApp यूजर्स के लिए बुरी खबर! इन 43 स्मार्टफोन में नहीं चलेगा WhatsApp, यहां देखें पूरी लिस्ट

मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले

Infinix Zero X Pro को लेकर सामने आई रिपोर्ट के अनुसार में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी जाएगी जो कि 6.7 इंच के फ्लैट एमोलेड पैनल के साथ आएगी. इसके अलावा फोन में पंच होल कटआउट डिजाइन मिलेगा.

Helio G96 प्रोसेसर पर होगा पेश

TENAA पर हुई लिस्टिंग के मुताबिक Infinix Zero X Pro को Helio G96 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा जो कि यूजर्स शानदार परफॉर्मेंस क्षमता प्रदान करेगी. इसके अलावा फोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जा सकता है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी.

108MP का ट्रिपल रियर कैमरा

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. जो कि OIS सपोर्ट के साथ आएगा. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

मिलेगा 160W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

इस स्मार्टफोन को लेकर पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि इसमें 160W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. जो कि मात्र 10 मिनट में ही फोन को फुल चार्ज कर देगा. इतना ही नहीं, फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा. अन्य फीचर्स की बात करें तो यह एंड्राइड 11 पर बेस्ड XOS 7.6 पर आधारित होगा. हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से इसके फीचर्स या कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.